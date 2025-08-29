Croin (CR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,205509 En Düşük Fiyat $ 0,198213 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

Croin (CR) canlı fiyatı $0,199017. CR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,205509, en düşük fiyatı ise $ 0,198213 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Croin (CR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 199,02M Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Croin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CR arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 199,02M.