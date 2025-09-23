Bugünkü canlı Cronos Army fiyatı 0 USD. CA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Cronos Army fiyatı 0 USD. CA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Cronos Army Logosu

Cronos Army Fiyatı (CA)

Listelenmedi

1 CA / USD Canlı Fiyatı:

$0,00019748
$0,00019748$0,00019748
+%6,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Cronos Army (CA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:13:40 (UTC+8)

Cronos Army (CA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%1,54

+%6,88

--

--

Cronos Army (CA) canlı fiyatı --. CA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CA son bir saatte -%1,54 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,88 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Cronos Army (CA) Piyasa Bilgileri

$ 197,78K
$ 197,78K$ 197,78K

--
----

$ 197,78K
$ 197,78K$ 197,78K

998,53M
998,53M 998,53M

998.528.957,0
998.528.957,0 998.528.957,0

Şu anki Cronos Army piyasa değeri $ 197,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CA arzı 998,53M olup, toplam arzı 998528957.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 197,78K.

Cronos Army (CA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Cronos Army / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cronos Army / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cronos Army / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cronos Army / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%6,88
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Cronos Army (CA) Nedir?

Project Overview: Cronos Army ($CA) is a revolutionary ecosystem blending NFTs, gaming, and AI on Cronos. Users create unique Soldier NFTs via croarmy.site's meme/NFT generator, deploying them in a strategic game to train on missions and earn $CRO rewards. Conquer lands, stake $CA for yields, and leverage AI for memes/intel shared on X. Key Features: NFT & Meme Generator: Craft Soldier NFTs with distinct traits/personalities on croarmy.site. AI-Powered Tools: Generate memes or intel reports and auto-post to X via connected accounts. Gaming Platform: Train NFTs, send on daily missions, conquer player lands based on XP/Rank for dominance. Game Rewards/Staking: Stake $CA on conquered territories to earn $CRO yields—APR scales with land holdings. Defend to retain rewards; losses only halt weekly earnings. No permanent penalties, ensuring fair play and sustained engagement. Rewards pool funded by in-game $CRO purchases.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Cronos Army (CA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Cronos Army Fiyat Tahmini (USD)

Cronos Army (CA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Cronos Army (CA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Cronos Army için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Cronos Army fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Cronos Army (CA) Token Ekonomisi

Cronos Army (CA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Cronos Army (CA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Cronos Army (CA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CA fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CA / USD güncel fiyatı nedir?
CA / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Cronos Army varlığının piyasa değeri nedir?
CA piyasa değeri $ 197,78K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CA arzı nedir?
Dolaşımdaki CA arzı, 998,53M USD.
CA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CA, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CA fiyatı (ATL) nedir?
CA, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
CA işlem hacmi nedir?
CA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CA bu yıl daha da yükselir mi?
CA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:13:40 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.