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Cropto Hazelnut Token Fiyatı (CROF)

Listelenmedi

Cropto Hazelnut Token (CROF) Canlı Fiyat Grafiği

$5,08
$5,08$5,08
-%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Cropto Hazelnut Token (CROF) Fiyatı

Cropto Hazelnut Token (CROF), şu anda 5,13 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CROF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cropto Hazelnut Token Ana Piyasa Performansı:

$ 85,88K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,06
Cropto Hazelnut Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Cropto Hazelnut Token (CROF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Cropto Hazelnut Token / USD fiyat değişimi, $ -0,003183090952215.
Son 30 gün içerisinde, Cropto Hazelnut Token / USD fiyat değişimi, $ -0,3251860830.
Son 60 gün içerisinde, Cropto Hazelnut Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0175276710.
Son 90 gün içerisinde, Cropto Hazelnut Token / USD fiyat değişimi, $ +0,025737051827008.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,003183090952215-%0,06
30 Gün$ -0,3251860830-%6,33
60 Gün$ +0,0175276710+%0,34
90 Gün$ +0,025737051827008+%0,50

Cropto Hazelnut Token (CROF) Fiyat Analizi

En güncel Cropto Hazelnut Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5,05
$ 5,05$ 5,05

$ 5,14
$ 5,14$ 5,14

$ 7,41
$ 7,41$ 7,41

+%0,11

-%0,06

-%1,73

Cropto Hazelnut Token (CROF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 85,88K
$ 85,88K$ 85,88K

0,00
0,00 0,00

Cropto Hazelnut Token (CROF) Nedir?

Cropto Hazelnut Token, agricultural asset-based Hazelnut Token in a wide region stretching from Europe to Asia, offer a way to invest in agriculture, with agricultural products stored in audited warehouses in return. Cropto Hazelnut Token is a digital currency for agricultural products in the history of mankind. Such indispensible commodity, Hazelnut which is of strategic importance in international trade, is carried to blockchain through the Cropto Hazelnut Token, and present their means of transparent and decentralized transfer of assets to the agricultural industry and this investment opportunity to the people. Cropto Hazelnut Tokens are created by tokenizing agricultural Hazelnut products stored in audited warehouses on a blockchain technology-based platform in terms of the location of the relevant warehouse, and type and quantity of the relevant agricultural product. Agricultural products dating back to the dawn of mankind are turned into investments for today and tomorrow through Cropto Hazelnut Token. Cropto is collateralized one on one with a physical commodity thanks to its nature of asset-backed token. Each Cropto Token is created by carrying a physical asset to the blockchain. This tokenization provides such advantages as high liquidity, easy access, equal access and buying in parts. Cropto Tokens are created by tokenizing them one on one against agricultural products stored in audited warehouses used by the agricultural industries in the worldwide. The agricultural products stored in such warehouses and documented with Warehouse Stock Receipts prove their existence without doubt. Cropto Hazelnut Token (CROF) is a digital Hazelnut, powered by blockchain technology, an asset-backed stablecoin that is pegged 1:1 to 1 kilogram of Hazelnut.

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Cropto Hazelnut Token (CROF) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Cropto Hazelnut Token (CROF) Token Ekonomisi

Cropto Hazelnut Token (CROF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CROF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CROF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CROF / VND
134.995,95
1 CROF / AUD
A$7,9002
1 CROF / GBP
3,8475
1 CROF / EUR
4,4118
1 CROF / USD
$5,13
1 CROF / MYR
RM21,6486
1 CROF / TRY
208,5345
1 CROF / JPY
¥754,11
1 CROF / ARS
ARS$6.867,4284
1 CROF / RUB
412,0416
1 CROF / INR
449,901
1 CROF / IDR
Rp84.098,3472
1 CROF / KRW
7.134,9066
1 CROF / PHP
294,975
1 CROF / EGP
￡E.248,4972
1 CROF / BRL
R$28,215
1 CROF / CAD
C$7,0281
1 CROF / BDT
625,6035
1 CROF / NGN
7.844,0265
1 CROF / UAH
213,921
1 CROF / VES
Bs646,38
1 CROF / CLP
$4.955,58
1 CROF / PKR
Rs1.453,2264
1 CROF / KZT
2.759,5296
1 CROF / THB
฿166,1094
1 CROF / TWD
NT$153,6435
1 CROF / AED
د.إ18,8271
1 CROF / CHF
Fr4,104
1 CROF / HKD
HK$40,2192
1 CROF / MAD
.د.م46,683
1 CROF / MXN
$95,9823
1 CROF / PLN
18,9297
1 CROF / RON
лв22,4694
1 CROF / SEK
kr49,5045
1 CROF / BGN
лв8,6184
1 CROF / HUF
Ft1.763,4888
1 CROF / CZK
108,756
1 CROF / KWD
د.ك1,56465
1 CROF / ILS
17,6985