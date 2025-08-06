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Crypto Emergency Fiyatı (CEM)

Listelenmedi

Crypto Emergency (CEM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,075092
$0,075092$0,075092
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Crypto Emergency (CEM) Fiyatı

Crypto Emergency (CEM), şu anda 0,075092 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CEM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Crypto Emergency Ana Piyasa Performansı:

$ 12,98K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,66
Crypto Emergency 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Crypto Emergency (CEM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Crypto Emergency / USD fiyat değişimi, $ +0,00049436.
Son 30 gün içerisinde, Crypto Emergency / USD fiyat değişimi, $ -0,0196706272.
Son 60 gün içerisinde, Crypto Emergency / USD fiyat değişimi, $ -0,0458619734.
Son 90 gün içerisinde, Crypto Emergency / USD fiyat değişimi, $ -0,3273524846916468.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00049436+%0,66
30 Gün$ -0,0196706272-%26,19
60 Gün$ -0,0458619734-%61,07
90 Gün$ -0,3273524846916468-%81,34

Crypto Emergency (CEM) Fiyat Analizi

En güncel Crypto Emergency fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,072551
$ 0,072551$ 0,072551

$ 0,075134
$ 0,075134$ 0,075134

$ 1,3
$ 1,3$ 1,3

-%0,05

+%0,66

-%23,72

Crypto Emergency (CEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 12,98K
$ 12,98K$ 12,98K

0,00
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Crypto Emergency (CEM) Nedir?

Crypto Emergency is the world's first crypto social network with its own blockchain on which the CEM coin is issued. The CEM coin is used in the company's ecosystem.

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Crypto Emergency (CEM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Crypto Emergency (CEM) Token Ekonomisi

Crypto Emergency (CEM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CEM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CEM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CEM / VND
1.976,04598
1 CEM / AUD
A$0,11564168
1 CEM / GBP
0,056319
1 CEM / EUR
0,06457912
1 CEM / USD
$0,075092
1 CEM / MYR
RM0,31688824
1 CEM / TRY
3,0524898
1 CEM / JPY
¥11,038524
1 CEM / ARS
ARS$100,52415856
1 CEM / RUB
6,03138944
1 CEM / INR
6,5855684
1 CEM / IDR
Rp1.231,01619648
1 CEM / KRW
104,43945544
1 CEM / PHP
4,31779
1 CEM / EGP
￡E.3,63745648
1 CEM / BRL
R$0,413006
1 CEM / CAD
C$0,10287604
1 CEM / BDT
9,1574694
1 CEM / NGN
114,8194226
1 CEM / UAH
3,1313364
1 CEM / VES
Bs9,461592
1 CEM / CLP
$72,538872
1 CEM / PKR
Rs21,27206176
1 CEM / KZT
40,39348864
1 CEM / THB
฿2,43147896
1 CEM / TWD
NT$2,2490054
1 CEM / AED
د.إ0,27558764
1 CEM / CHF
Fr0,0600736
1 CEM / HKD
HK$0,58872128
1 CEM / MAD
.د.م0,6833372
1 CEM / MXN
$1,40497132
1 CEM / PLN
0,27708948
1 CEM / RON
лв0,32890296
1 CEM / SEK
kr0,7246378
1 CEM / BGN
лв0,12615456
1 CEM / HUF
Ft25,81362592
1 CEM / CZK
1,5919504
1 CEM / KWD
د.ك0,02290306
1 CEM / ILS
0,2590674