Crypto SDG Fiyatı (SDG)
Crypto SDG (SDG), şu anda 0,00073009 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SDG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Crypto SDG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Crypto SDG / USD fiyat değişimi, $ -0,0000001019.
Son 60 gün içerisinde, Crypto SDG / USD fiyat değişimi, $ -0,0000003926.
Son 90 gün içerisinde, Crypto SDG / USD fiyat değişimi, $ -0,0000001348190646819.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,00
|30 Gün
|$ -0,0000001019
|-%0,01
|60 Gün
|$ -0,0000003926
|-%0,05
|90 Gün
|$ -0,0000001348190646819
|-%0,01
En güncel Crypto SDG fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? The Sustainable Development Goals (SDG) is a platform that enables buying and selling shares with a focus on achieving sustainable development goals. The project aims to support comprehensive technological, environmental, social, and economic measures that lead to the achievement of these goals. What makes your project unique? SDG is unique in its approach to combining sustainable development with a platform for buying and selling shares. The project is committed to promoting the Sustainable Development Goals set by the United Nations and contributing to their achievement. History of your project The project was created to attract people to support many different social projects all around the world. What’s next for your project? We aims to attract attention of people to global social projects What can your token be used for? SDG token can be used to support most popular projects.
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|1 SDG / VND
₫19,21231835
|1 SDG / AUD
A$0,0011243386
|1 SDG / GBP
￡0,0005475675
|1 SDG / EUR
€0,0006278774
|1 SDG / USD
$0,00073009
|1 SDG / MYR
RM0,0030809798
|1 SDG / TRY
₺0,0296781585
|1 SDG / JPY
¥0,10732323
|1 SDG / ARS
ARS$0,9773568812
|1 SDG / RUB
₽0,0586408288
|1 SDG / INR
₹0,064028893
|1 SDG / IDR
Rp11,9686866096
|1 SDG / KRW
₩1,0154237738
|1 SDG / PHP
₱0,041980175
|1 SDG / EGP
￡E.0,0353655596
|1 SDG / BRL
R$0,004015495
|1 SDG / CAD
C$0,0010002233
|1 SDG / BDT
৳0,0890344755
|1 SDG / NGN
₦1,1163441145
|1 SDG / UAH
₴0,030444753
|1 SDG / VES
Bs0,09199134
|1 SDG / CLP
$0,70526694
|1 SDG / PKR
Rs0,2068198952
|1 SDG / KZT
₸0,3927300128
|1 SDG / THB
฿0,0236403142
|1 SDG / TWD
NT$0,0218661955
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