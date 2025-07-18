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Crypto Valleys YIELD Token Fiyatı (YIELD)

Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0002706
$0,0002706$0,0002706
%0,001D
USD

Bugünkü Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) Fiyatı

Crypto Valleys YIELD Token (YIELD), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YIELD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Crypto Valleys YIELD Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Crypto Valleys YIELD Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Crypto Valleys YIELD Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Crypto Valleys YIELD Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Crypto Valleys YIELD Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Crypto Valleys YIELD Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%16,65
60 Gün$ 0+%8,08
90 Gün$ 0--

Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) Fiyat Analizi

En güncel Crypto Valleys YIELD Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 16,43
$ 16,43$ 16,43

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+%8,18

Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) Nedir?

The Yield Token (YIELD) is an ERC20 token to be deployed on Blast Mainnet. It functions as the utility currency within Crypto Valleys, primarily distributed to players who engage in farming and questing.

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Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) Token Ekonomisi

Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YIELD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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YIELD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YIELD / VND
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1 YIELD / AUD
A$--
1 YIELD / GBP
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1 YIELD / EUR
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1 YIELD / USD
$--
1 YIELD / MYR
RM--
1 YIELD / TRY
--
1 YIELD / JPY
¥--
1 YIELD / RUB
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1 YIELD / INR
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1 YIELD / IDR
Rp--
1 YIELD / KRW
--
1 YIELD / PHP
--
1 YIELD / EGP
￡E.--
1 YIELD / BRL
R$--
1 YIELD / CAD
C$--
1 YIELD / BDT
--
1 YIELD / NGN
--
1 YIELD / UAH
--
1 YIELD / VES
Bs--
1 YIELD / CLP
$--
1 YIELD / PKR
Rs--
1 YIELD / KZT
--
1 YIELD / THB
฿--
1 YIELD / TWD
NT$--
1 YIELD / AED
د.إ--
1 YIELD / CHF
Fr--
1 YIELD / HKD
HK$--
1 YIELD / MAD
.د.م--
1 YIELD / MXN
$--
1 YIELD / PLN
--
1 YIELD / RON
лв--
1 YIELD / SEK
kr--
1 YIELD / BGN
лв--
1 YIELD / HUF
Ft--
1 YIELD / CZK
--
1 YIELD / KWD
د.ك--
1 YIELD / ILS
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