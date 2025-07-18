Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) Nedir?

The Yield Token (YIELD) is an ERC20 token to be deployed on Blast Mainnet. It functions as the utility currency within Crypto Valleys, primarily distributed to players who engage in farming and questing.

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Crypto Valleys YIELD Token (YIELD) Token Ekonomisi

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