CryptoAI (CAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00056871 $ 0,00056871 $ 0,00056871 24 sa Düşük $ 0,00057351 $ 0,00057351 $ 0,00057351 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00056871$ 0,00056871 $ 0,00056871 24 sa Yüksek $ 0,00057351$ 0,00057351 $ 0,00057351 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,112062$ 0,112062 $ 0,112062 En Düşük Fiyat $ 0,00022673$ 0,00022673 $ 0,00022673 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,80 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,80

CryptoAI (CAI) canlı fiyatı $0,00057174. CAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00056871 ve en yüksek $ 0,00057351 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,112062, en düşük fiyatı ise $ 0,00022673 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAI son bir saatte -%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,08 ve son 7 günde -%3,80 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CryptoAI (CAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 57,15K$ 57,15K $ 57,15K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki CryptoAI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 57,15K.