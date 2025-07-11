CryptoMines Eternal Fiyatı (ETERNAL)
CryptoMines Eternal (ETERNAL), şu anda 0,051567 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ETERNAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, CryptoMines Eternal / USD fiyat değişimi, $ +0,00222191.
Son 30 gün içerisinde, CryptoMines Eternal / USD fiyat değişimi, $ -0,0300947023.
Son 60 gün içerisinde, CryptoMines Eternal / USD fiyat değişimi, $ -0,0358897347.
Son 90 gün içerisinde, CryptoMines Eternal / USD fiyat değişimi, $ -0,1082500978766507.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00222191
|+%4,50
|30 Gün
|$ -0,0300947023
|-%58,36
|60 Gün
|$ -0,0358897347
|-%69,59
|90 Gün
|$ -0,1082500978766507
|-%67,73
En güncel CryptoMines Eternal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,09
+%4,50
-%39,59
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CryptoMines is a SciFi play-to-earn NFT game designed to provide the users with a fun experience by collecting Workers and Spaceships to travel through the universe searching for $ETERNAL, this mineral allows them to live another day and make some profits along the way. CryptoMines aims to be the greatest SciFi game on the blockchain while letting their users enjoy being a part of a vast universe, the thrill of strategic gameplay, and of course, earn $ETERNAL.
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