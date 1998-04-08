CryptoMines Reborn Fiyatı (CRUX)
CryptoMines Reborn (CRUX), şu anda 0,118931 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CRUX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, CryptoMines Reborn / USD fiyat değişimi, $ +0,00181989.
Son 30 gün içerisinde, CryptoMines Reborn / USD fiyat değişimi, $ +0,0170873876.
Son 60 gün içerisinde, CryptoMines Reborn / USD fiyat değişimi, $ +0,0162687023.
Son 90 gün içerisinde, CryptoMines Reborn / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00181989
|+%1,55
|30 Gün
|$ +0,0170873876
|+%14,37
|60 Gün
|$ +0,0162687023
|+%13,68
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CryptoMines Reborn fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,25
+%1,55
-%7,84
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CryptoMines Reborn is an NFT game achieved with the effort and attention to detail necessary to provide its users with a long term NFT play-to-earn game, which will allow all players to have a fun and entertaining experience while improving their accounts and collections of hangars, workers, spaceships and fleets, in order to safely traverse our galaxies. The main goal of Reborn is the search for Dark Matter as a utilitarian material of our Metaverse, this will allow explorers to profit as they progress in their explorations, discoveries, and improve their strategies to obtain profits. CryptoMines Reborn aims to retake its claimed position as the best NFT play-to-earn game on the BNB Chain, as well as continue the legacy of 'Legacy' and host all the displaced workers to the SIKX19-02 Galaxy. The game will be released on the BNB Chain and is compatible with web3 wallets such as Metamask, which will be used to pay for transactions and expenses associated with the game. Metamask can be installed as a browser extension, or as an application on mobile devices. The assets are NFTs owned by the players, they are minted with the ERC-721 standard and can be exchanged with other players in our proprietary Marketplace.
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|1 CRUX / VND
₫3.129,669265
|1 CRUX / AUD
A$0,18315374
|1 CRUX / GBP
￡0,08919825
|1 CRUX / EUR
€0,10228066
|1 CRUX / USD
$0,118931
|1 CRUX / MYR
RM0,50188882
|1 CRUX / TRY
₺4,83454515
|1 CRUX / JPY
¥17,482857
|1 CRUX / ARS
ARS$159,21055108
|1 CRUX / RUB
₽9,55253792
|1 CRUX / INR
₹10,4302487
|1 CRUX / IDR
Rp1.949,68821264
|1 CRUX / KRW
₩165,41161342
|1 CRUX / PHP
₱6,8385325
|1 CRUX / EGP
￡E.5,76101764
|1 CRUX / BRL
R$0,6541205
|1 CRUX / CAD
C$0,16293547
|1 CRUX / BDT
৳14,50363545
|1 CRUX / NGN
₦181,85144555
|1 CRUX / UAH
₴4,9594227
|1 CRUX / VES
Bs14,985306
|1 CRUX / CLP
$114,887346
|1 CRUX / PKR
Rs33,69077368
|1 CRUX / KZT
₸63,97536352
|1 CRUX / THB
฿3,85098578
|1 CRUX / TWD
NT$3,56198345
|1 CRUX / AED
د.إ0,43647677
|1 CRUX / CHF
Fr0,0951448
|1 CRUX / HKD
HK$0,93241904
|1 CRUX / MAD
.د.م1,0822721
|1 CRUX / MXN
$2,22519901
|1 CRUX / PLN
zł0,43885539
|1 CRUX / RON
лв0,52091778
|1 CRUX / SEK
kr1,14768415
|1 CRUX / BGN
лв0,19980408
|1 CRUX / HUF
Ft40,88372056
|1 CRUX / CZK
Kč2,5213372
|1 CRUX / KWD
د.ك0,036273955
|1 CRUX / ILS
₪0,41031195