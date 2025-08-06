Crystal Fiyatı (CRYSTAL)
Crystal (CRYSTAL), şu anda 59,15 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CRYSTAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Crystal / USD fiyat değişimi, $ -0,03479686680096.
Son 30 gün içerisinde, Crystal / USD fiyat değişimi, $ +25,1367684750.
Son 60 gün içerisinde, Crystal / USD fiyat değişimi, $ +20,4898912400.
Son 90 gün içerisinde, Crystal / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,03479686680096
|-%0,05
|30 Gün
|$ +25,1367684750
|+%42,50
|60 Gün
|$ +20,4898912400
|+%34,64
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Crystal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%0,05
-%5,57
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$Crystal is the preeminent ERC404 token on Arbitrum, boasting the most expansive community within its category. Its remarkable journey underscores the vast possibilities of ERC404 tokens on the Arbitrum network. Building on this success, Scattering.io (creator of $CRYSTAL) is actively seeking collaboration with inventive creators and ambitious game developers within the Arbitrum ecosystem to embrace and integrate the ERC404 standard. Our vision is clear: to establish Scattering.io as the premier marketplace for ERC404 token trading on Arbitrum. $Crystal is set to be at the heart of this thriving marketplace, playing a pivotal role in weaving together the fabric of this burgeoning ecosystem. We invite visionaries planning to launch ERC404 tokens on Arbitrum to join hands with us. Scattering.io is committed to providing comprehensive support spanning launch assistance, marketing strategies, and liquidity provisions to ensure your project takes flight and reaches its full potential. Connect with our team—let's shape the future of ERC404 tokens together.
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|1 CRYSTAL / VND
₫1.556.532,25
|1 CRYSTAL / AUD
A$91,091
|1 CRYSTAL / GBP
￡44,3625
|1 CRYSTAL / EUR
€50,869
|1 CRYSTAL / USD
$59,15
|1 CRYSTAL / MYR
RM249,613
|1 CRYSTAL / TRY
₺2.404,4475
|1 CRYSTAL / JPY
¥8.695,05
|1 CRYSTAL / ARS
ARS$79.182,922
|1 CRYSTAL / RUB
₽4.750,928
|1 CRYSTAL / INR
₹5.187,455
|1 CRYSTAL / IDR
Rp969.671,976
|1 CRYSTAL / KRW
₩82.267,003
|1 CRYSTAL / PHP
₱3.401,125
|1 CRYSTAL / EGP
￡E.2.865,226
|1 CRYSTAL / BRL
R$325,325
|1 CRYSTAL / CAD
C$81,0355
|1 CRYSTAL / BDT
৳7.213,3425
|1 CRYSTAL / NGN
₦90.443,3075
|1 CRYSTAL / UAH
₴2.466,555
|1 CRYSTAL / VES
Bs7.452,9
|1 CRYSTAL / CLP
$57.138,9
|1 CRYSTAL / PKR
Rs16.756,012
|1 CRYSTAL / KZT
₸31.817,968
|1 CRYSTAL / THB
฿1.915,277
|1 CRYSTAL / TWD
NT$1.771,5425
|1 CRYSTAL / AED
د.إ217,0805
|1 CRYSTAL / CHF
Fr47,32
|1 CRYSTAL / HKD
HK$463,736
|1 CRYSTAL / MAD
.د.م538,265
|1 CRYSTAL / MXN
$1.106,6965
|1 CRYSTAL / PLN
zł218,2635
|1 CRYSTAL / RON
лв259,077
|1 CRYSTAL / SEK
kr570,7975
|1 CRYSTAL / BGN
лв99,372
|1 CRYSTAL / HUF
Ft20.333,404
|1 CRYSTAL / CZK
Kč1.253,98
|1 CRYSTAL / KWD
د.ك18,04075
|1 CRYSTAL / ILS
₪204,0675