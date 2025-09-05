CTC PLUS Fiyatı (CTCP)
+%2,45
+%15,27
--
--
CTC PLUS (CTCP) canlı fiyatı $0,833468. CTCP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,691588 ve en yüksek $ 0,838932 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CTCP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,838932, en düşük fiyatı ise $ 0,63581 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, CTCP son bir saatte +%2,45 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,27 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki CTC PLUS piyasa değeri $ 90,01M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CTCP arzı 108,00M olup, toplam arzı 108000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 90,01M.
Gün içerisinde, CTC PLUS / USD fiyat değişimi, $ +0,11038.
Son 30 gün içerisinde, CTC PLUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CTC PLUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CTC PLUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,11038
|+%15,27
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
CTCP is a native token within the Tantin.app ecosystem, which currently powers staking services and will expand its role as a utility asset across multiple products. The project is designed to provide users with access to high-yield staking opportunities, flexible participation, and future integration into core ecosystem features. CTCP will be used for transaction fees, governance, and as a medium of exchange for upcoming modules such as automated trading bots and GameFi applications. Through these utilities, the token supports both user engagement and long-term ecosystem growth.
