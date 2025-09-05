CTC PLUS (CTCP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,691588 $ 0,691588 $ 0,691588 24 sa Düşük $ 0,838932 $ 0,838932 $ 0,838932 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,691588$ 0,691588 $ 0,691588 24 sa Yüksek $ 0,838932$ 0,838932 $ 0,838932 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,838932$ 0,838932 $ 0,838932 En Düşük Fiyat $ 0,63581$ 0,63581 $ 0,63581 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,45 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%15,27 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

CTC PLUS (CTCP) canlı fiyatı $0,833468. CTCP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,691588 ve en yüksek $ 0,838932 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CTCP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,838932, en düşük fiyatı ise $ 0,63581 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CTCP son bir saatte +%2,45 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,27 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CTC PLUS (CTCP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 90,01M$ 90,01M $ 90,01M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 90,01M$ 90,01M $ 90,01M Dolaşım Arzı 108,00M 108,00M 108,00M Toplam Arz 108.000.000,0 108.000.000,0 108.000.000,0

Şu anki CTC PLUS piyasa değeri $ 90,01M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CTCP arzı 108,00M olup, toplam arzı 108000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 90,01M.