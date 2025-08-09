CVSHOTS (CVSHOT) Nedir?

CVSHOTS was created to help job seekers and businesses network in meaningful ways. What began as a way to assist businesses owner in finding qualified applicants has evolved into a major online job marketplace that links millions of job seekers with businesses of all kinds. Our ecosystem is made for job seekers, business owners seeking employers, and freelancers. The current platform present for freelancers and job seekers is highly expensive. those platforms charge 20% income of the freelancers.

CVSHOTS (CVSHOT) Kaynağı Resmi Websitesi

CVSHOTS (CVSHOT) Token Ekonomisi

CVSHOTS (CVSHOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CVSHOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!