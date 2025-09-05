CyberCrashCoin Fiyatı (CCC)
+%0,15
-%2,22
--
--
CyberCrashCoin (CCC) canlı fiyatı $0,04804924. CCC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04602758 ve en yüksek $ 0,04945603 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CCC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,054636, en düşük fiyatı ise $ 0,04602758 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, CCC son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,22 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki CyberCrashCoin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CCC arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 48,06M.
Gün içerisinde, CyberCrashCoin / USD fiyat değişimi, $ -0,00109343013904533.
Son 30 gün içerisinde, CyberCrashCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CyberCrashCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CyberCrashCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00109343013904533
|-%2,22
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
CyberCrash is a next-gen cyberpunk on-chain PvP and PvE strategy game incubated and published by MetaCene Universe, set in 2177. Players command squads of unique cybernetic heroes, called Inspectors, in tactical turn-based battles across a world where AI controls both digital and physical realms. Collect, upgrade, and trade NFTs, join DAO governance, and earn rewards in a true play-to-earn ecosystem. With stunning AAA 3D visuals and a parallel web-based world for casual exploration, CyberCrash delivers an immersive, multi-dimensional Web3 experience that fuses strategy, storytelling, and player-driven innovation.
