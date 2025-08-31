GOLD Hakkında Daha Fazla Bilgi

CyberDragon Gold Fiyatı (GOLD)

1 GOLD / USD Canlı Fiyatı:

$0,00138321
$0,00138321
+%0,70 1D
CyberDragon Gold (GOLD) Canlı Fiyat Grafiği
CyberDragon Gold (GOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

CyberDragon Gold (GOLD) canlı fiyatı $0,00137482. GOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00136664 ve en yüksek $ 0,00138614 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03862179, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOLD son bir saatte +%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,18 ve son 7 günde -%0,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CyberDragon Gold (GOLD) Piyasa Bilgileri

Şu anki CyberDragon Gold piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLD arzı 0,00 olup, toplam arzı 73986610488.45776. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,72M.

CyberDragon Gold (GOLD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, CyberDragon Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CyberDragon Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,0000013969.
Son 60 gün içerisinde, CyberDragon Gold / USD fiyat değişimi, $ -0,0000035372.
Son 90 gün içerisinde, CyberDragon Gold / USD fiyat değişimi, $ -0,0001155754417323062.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,18
30 Gün$ +0,0000013969+%0,10
60 Gün$ -0,0000035372-%0,25
90 Gün$ -0,0001155754417323062-%7,75

CyberDragon Gold (GOLD) Nedir?

Cyber Dragon Golds are earned by playing the Cyber Dragon game. Cyber Dragon is a Play to Earn Game based on Binance Smart Chain. This game is powed by BinaryX team. Gold is a BEP-20 token, it is the main currency in the game. Golds can be used in most consumption scenarios in the game.For example, heroes need to consume gold to upgrade; gold is required for expenses when challenging dungeons and preparing the equipment. You can also use gold to hire other player's heroes to form a team together, etc. Gold can be obtained by mining by participating in daily work after recruiting heroes. Cyber Dragon is an online game based on Binance Smart Chain. Players can create characters, collect rare equipments and challenge Dungeon. The final challenge is to defeat the ultimate boss, the Cyber Dragon. A hero will receive the dragon treasure house rewards by defeating the dragon.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

CyberDragon Gold (GOLD) Kaynağı

CyberDragon Gold Fiyat Tahmini (USD)

CyberDragon Gold (GOLD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? CyberDragon Gold (GOLD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak CyberDragon Gold için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

CyberDragon Gold fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GOLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

CyberDragon Gold (GOLD) Token Ekonomisi

CyberDragon Gold (GOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CyberDragon Gold (GOLD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü CyberDragon Gold (GOLD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GOLD fiyatı, 0,00137482 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GOLD / USD güncel fiyatı nedir?
GOLD / USD güncel fiyatı $ 0,00137482. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
CyberDragon Gold varlığının piyasa değeri nedir?
GOLD piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GOLD arzı nedir?
Dolaşımdaki GOLD arzı, 0,00 USD.
GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GOLD, ATH fiyatı olan 0,03862179 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GOLD fiyatı (ATL) nedir?
GOLD, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
GOLD işlem hacmi nedir?
GOLD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GOLD bu yıl daha da yükselir mi?
GOLD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GOLD fiyat tahminine göz atın.
