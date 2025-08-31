CyberDragon Gold Fiyatı (GOLD)
CyberDragon Gold (GOLD) canlı fiyatı $0,00137482. GOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00136664 ve en yüksek $ 0,00138614 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03862179, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, GOLD son bir saatte +%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,18 ve son 7 günde -%0,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki CyberDragon Gold piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLD arzı 0,00 olup, toplam arzı 73986610488.45776. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,72M.
Gün içerisinde, CyberDragon Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CyberDragon Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,0000013969.
Son 60 gün içerisinde, CyberDragon Gold / USD fiyat değişimi, $ -0,0000035372.
Son 90 gün içerisinde, CyberDragon Gold / USD fiyat değişimi, $ -0,0001155754417323062.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,18
|30 Gün
|$ +0,0000013969
|+%0,10
|60 Gün
|$ -0,0000035372
|-%0,25
|90 Gün
|$ -0,0001155754417323062
|-%7,75
Cyber Dragon Golds are earned by playing the Cyber Dragon game. Cyber Dragon is a Play to Earn Game based on Binance Smart Chain. This game is powed by BinaryX team. Gold is a BEP-20 token, it is the main currency in the game. Golds can be used in most consumption scenarios in the game.For example, heroes need to consume gold to upgrade; gold is required for expenses when challenging dungeons and preparing the equipment. You can also use gold to hire other player's heroes to form a team together, etc. Gold can be obtained by mining by participating in daily work after recruiting heroes. Cyber Dragon is an online game based on Binance Smart Chain. Players can create characters, collect rare equipments and challenge Dungeon. The final challenge is to defeat the ultimate boss, the Cyber Dragon. A hero will receive the dragon treasure house rewards by defeating the dragon.
