CyberDragon Gold (GOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00136664 $ 0,00136664 $ 0,00136664 24 sa Düşük $ 0,00138614 $ 0,00138614 $ 0,00138614 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00136664$ 0,00136664 $ 0,00136664 24 sa Yüksek $ 0,00138614$ 0,00138614 $ 0,00138614 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03862179$ 0,03862179 $ 0,03862179 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,14 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,14

CyberDragon Gold (GOLD) canlı fiyatı $0,00137482. GOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00136664 ve en yüksek $ 0,00138614 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03862179, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOLD son bir saatte +%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,18 ve son 7 günde -%0,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CyberDragon Gold (GOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,72M$ 101,72M $ 101,72M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 73.986.610.488,45776 73.986.610.488,45776 73.986.610.488,45776

Şu anki CyberDragon Gold piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLD arzı 0,00 olup, toplam arzı 73986610488.45776. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,72M.