DAC Platform Fiyatı (MEN)
DAC Platform (MEN), şu anda 0,00764045 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, DAC Platform / USD fiyat değişimi, $ +0,00092475.
Son 30 gün içerisinde, DAC Platform / USD fiyat değişimi, $ +0,0021044962.
Son 60 gün içerisinde, DAC Platform / USD fiyat değişimi, $ -0,0010989572.
Son 90 gün içerisinde, DAC Platform / USD fiyat değişimi, $ -0,002909820021399603.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00092475
|+%13,77
|30 Gün
|$ +0,0021044962
|+%27,54
|60 Gün
|$ -0,0010989572
|-%14,38
|90 Gün
|$ -0,002909820021399603
|-%27,58
En güncel DAC Platform fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,07
+%13,77
+%99,77
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DAC is an innovative platform that bridges Web2 and Web3, offering advanced Web3 infrastructure integrated with AI. It aims to be the leading platform for building and growing Web3 communities, with a strong focus on driving engagement and decentralized participation across its ecosystem. DAC is an advanced technology platform integrating AI and affiliate consumption, providing flexible solutions for enterprises, expanding user opportunities, and driving stronger engagement between businesses and the global Web2 & Web3 communities
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|1 MEN / VND
₫201,05844175
|1 MEN / AUD
A$0,0115370795
|1 MEN / GBP
￡0,005653933
|1 MEN / EUR
€0,0064943825
|1 MEN / USD
$0,00764045
|1 MEN / MYR
RM0,0321662945
|1 MEN / TRY
₺0,3096674385
|1 MEN / JPY
¥1,12314615
|1 MEN / ARS
ARS$9,720638917
|1 MEN / RUB
₽0,6073393705
|1 MEN / INR
₹0,661051734
|1 MEN / IDR
Rp125,253258648
|1 MEN / KRW
₩10,5240322345
|1 MEN / PHP
₱0,4345123915
|1 MEN / EGP
￡E.0,3747640725
|1 MEN / BRL
R$0,042175284
|1 MEN / CAD
C$0,010391012
|1 MEN / BDT
৳0,933510181
|1 MEN / NGN
₦11,6647514195
|1 MEN / UAH
₴0,319065192
|1 MEN / VES
Bs0,916854
|1 MEN / CLP
$7,2584275
|1 MEN / PKR
Rs2,1699642045
|1 MEN / KZT
₸4,1456317655
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฿0,2470157485
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NT$0,2248584435
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د.إ0,0280404515
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Fr0,0060359555
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