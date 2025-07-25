DAC Platform (MEN) Nedir?

DAC is an innovative platform that bridges Web2 and Web3, offering advanced Web3 infrastructure integrated with AI. It aims to be the leading platform for building and growing Web3 communities, with a strong focus on driving engagement and decentralized participation across its ecosystem. DAC is an advanced technology platform integrating AI and affiliate consumption, providing flexible solutions for enterprises, expanding user opportunities, and driving stronger engagement between businesses and the global Web2 & Web3 communities

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DAC Platform (MEN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

DAC Platform (MEN) Token Ekonomisi

DAC Platform (MEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!