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DAC Platform Fiyatı (MEN)

DAC Platform (MEN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00763042
$0,00763042$0,00763042
+%13,601D
USD

Bugünkü DAC Platform (MEN) Fiyatı

DAC Platform (MEN), şu anda 0,00764045 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DAC Platform Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%13,77
DAC Platform 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında DAC Platform (MEN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DAC Platform / USD fiyat değişimi, $ +0,00092475.
Son 30 gün içerisinde, DAC Platform / USD fiyat değişimi, $ +0,0021044962.
Son 60 gün içerisinde, DAC Platform / USD fiyat değişimi, $ -0,0010989572.
Son 90 gün içerisinde, DAC Platform / USD fiyat değişimi, $ -0,002909820021399603.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00092475+%13,77
30 Gün$ +0,0021044962+%27,54
60 Gün$ -0,0010989572-%14,38
90 Gün$ -0,002909820021399603-%27,58

DAC Platform (MEN) Fiyat Analizi

En güncel DAC Platform fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0065695
$ 0,0065695$ 0,0065695

$ 0,00789934
$ 0,00789934$ 0,00789934

$ 0,63968
$ 0,63968$ 0,63968

+%2,07

+%13,77

+%99,77

DAC Platform (MEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
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DAC Platform (MEN) Nedir?

DAC is an innovative platform that bridges Web2 and Web3, offering advanced Web3 infrastructure integrated with AI. It aims to be the leading platform for building and growing Web3 communities, with a strong focus on driving engagement and decentralized participation across its ecosystem. DAC is an advanced technology platform integrating AI and affiliate consumption, providing flexible solutions for enterprises, expanding user opportunities, and driving stronger engagement between businesses and the global Web2 & Web3 communities

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DAC Platform (MEN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

DAC Platform (MEN) Token Ekonomisi

DAC Platform (MEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MEN / VND
201,05844175
1 MEN / AUD
A$0,0115370795
1 MEN / GBP
0,005653933
1 MEN / EUR
0,0064943825
1 MEN / USD
$0,00764045
1 MEN / MYR
RM0,0321662945
1 MEN / TRY
0,3096674385
1 MEN / JPY
¥1,12314615
1 MEN / ARS
ARS$9,720638917
1 MEN / RUB
0,6073393705
1 MEN / INR
0,661051734
1 MEN / IDR
Rp125,253258648
1 MEN / KRW
10,5240322345
1 MEN / PHP
0,4345123915
1 MEN / EGP
￡E.0,3747640725
1 MEN / BRL
R$0,042175284
1 MEN / CAD
C$0,010391012
1 MEN / BDT
0,933510181
1 MEN / NGN
11,6647514195
1 MEN / UAH
0,319065192
1 MEN / VES
Bs0,916854
1 MEN / CLP
$7,2584275
1 MEN / PKR
Rs2,1699642045
1 MEN / KZT
4,1456317655
1 MEN / THB
฿0,2470157485
1 MEN / TWD
NT$0,2248584435
1 MEN / AED
د.إ0,0280404515
1 MEN / CHF
Fr0,0060359555
1 MEN / HKD
HK$0,059901128
1 MEN / MAD
.د.م0,0685348365
1 MEN / MXN
$0,1417303475
1 MEN / PLN
0,027658429
1 MEN / RON
лв0,0329303395
1 MEN / SEK
kr0,072889893
1 MEN / BGN
лв0,012683147
1 MEN / HUF
Ft2,582930527
1 MEN / CZK
0,159685405
1 MEN / KWD
د.ك0,00233033725
1 MEN / ILS
0,025519103