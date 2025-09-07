DADAMO Hakkında Daha Fazla Bilgi

DADAMO Logosu

DADAMO Fiyatı (DADAMO)

Listelenmedi

1 DADAMO / USD Canlı Fiyatı:

$0,03280812
+%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
DADAMO (DADAMO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-07 11:31:24 (UTC+8)

DADAMO (DADAMO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,03232508
24 sa Düşük
$ 0,03376279
24 sa Yüksek

$ 0,03232508
$ 0,03376279
$ 0,03622002
$ 0,02495634
+%0,15

-%0,00

+%10,78

+%10,78

DADAMO (DADAMO) canlı fiyatı $0,03280117. DADAMO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03232508 ve en yüksek $ 0,03376279 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DADAMO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03622002, en düşük fiyatı ise $ 0,02495634 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DADAMO son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde +%10,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DADAMO (DADAMO) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 32,80M
0,00
1.000.000.000,0
Şu anki DADAMO piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DADAMO arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,80M.

DADAMO (DADAMO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DADAMO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DADAMO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DADAMO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DADAMO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

DADAMO (DADAMO) Nedir?

DADAMO's next-generation media platform builds on the strengths of Netflix, Disney+, and Amazon Prime Video while adding blockchain technology's transparency, security, and decentralized governance. This approach creates new opportunities for value exchange between creators, viewers, and investors. By investing in DADAMO, you can join the forefront of the expanding Web3 entertainment market all across world.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

DADAMO (DADAMO) Kaynağı

Resmi Websitesi

DADAMO Fiyat Tahmini (USD)

DADAMO (DADAMO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DADAMO (DADAMO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DADAMO için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DADAMO fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DADAMO Varlığından Yerel Para Birimlerine

DADAMO (DADAMO) Token Ekonomisi

DADAMO (DADAMO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DADAMO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DADAMO (DADAMO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DADAMO (DADAMO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DADAMO fiyatı, 0,03280117 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DADAMO / USD güncel fiyatı nedir?
DADAMO / USD güncel fiyatı $ 0,03280117. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DADAMO varlığının piyasa değeri nedir?
DADAMO piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DADAMO arzı nedir?
Dolaşımdaki DADAMO arzı, 0,00 USD.
DADAMO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DADAMO, ATH fiyatı olan 0,03622002 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DADAMO fiyatı (ATL) nedir?
DADAMO, ATL fiyatı olan 0,02495634 USD değerine düştü.
DADAMO işlem hacmi nedir?
DADAMO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DADAMO bu yıl daha da yükselir mi?
DADAMO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DADAMO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-07 11:31:24 (UTC+8)

DADAMO (DADAMO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
09-05 02:06:00Sektör Haberleri
Ethereum 在八月份於 CEX 平台的現貨交易量七年來首次超越 Bitcoin
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.