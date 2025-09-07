DADAMO (DADAMO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03232508 $ 0,03232508 $ 0,03232508 24 sa Düşük $ 0,03376279 $ 0,03376279 $ 0,03376279 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03232508$ 0,03232508 $ 0,03232508 24 sa Yüksek $ 0,03376279$ 0,03376279 $ 0,03376279 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03622002$ 0,03622002 $ 0,03622002 En Düşük Fiyat $ 0,02495634$ 0,02495634 $ 0,02495634 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,78 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,78

DADAMO (DADAMO) canlı fiyatı $0,03280117. DADAMO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03232508 ve en yüksek $ 0,03376279 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DADAMO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03622002, en düşük fiyatı ise $ 0,02495634 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DADAMO son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde +%10,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DADAMO (DADAMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,80M$ 32,80M $ 32,80M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki DADAMO piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DADAMO arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,80M.