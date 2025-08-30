Dagknight Dog (DOGK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00014753 $ 0,00014753 $ 0,00014753 24 sa Düşük $ 0,00017472 $ 0,00017472 $ 0,00017472 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00014753$ 0,00014753 $ 0,00014753 24 sa Yüksek $ 0,00017472$ 0,00017472 $ 0,00017472 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00259503$ 0,00259503 $ 0,00259503 En Düşük Fiyat $ 0,00004126$ 0,00004126 $ 0,00004126 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,58

Dagknight Dog (DOGK) canlı fiyatı $0,00015676. DOGK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014753 ve en yüksek $ 0,00017472 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00259503, en düşük fiyatı ise $ 0,00004126 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOGK son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,37 ve son 7 günde -%19,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dagknight Dog (DOGK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 355,50K$ 355,50K $ 355,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 355,50K$ 355,50K $ 355,50K Dolaşım Arzı 2,27B 2,27B 2,27B Toplam Arz 2.267.821.956,0 2.267.821.956,0 2.267.821.956,0

Şu anki Dagknight Dog piyasa değeri $ 355,50K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGK arzı 2,27B olup, toplam arzı 2267821956.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 355,50K.