DOGK Hakkında Daha Fazla Bilgi

DOGK Fiyat Bilgileri

DOGK Resmi Websitesi

DOGK Token Ekonomisi

DOGK Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Dagknight Dog Logosu

Dagknight Dog Fiyatı (DOGK)

Listelenmedi

1 DOGK / USD Canlı Fiyatı:

$0,00015679
$0,00015679$0,00015679
-%8,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Dagknight Dog (DOGK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-30 09:22:10 (UTC+8)

Dagknight Dog (DOGK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00014753
$ 0,00014753$ 0,00014753
24 sa Düşük
$ 0,00017472
$ 0,00017472$ 0,00017472
24 sa Yüksek

$ 0,00014753
$ 0,00014753$ 0,00014753

$ 0,00017472
$ 0,00017472$ 0,00017472

$ 0,00259503
$ 0,00259503$ 0,00259503

$ 0,00004126
$ 0,00004126$ 0,00004126

+%0,04

-%8,37

-%19,58

-%19,58

Dagknight Dog (DOGK) canlı fiyatı $0,00015676. DOGK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014753 ve en yüksek $ 0,00017472 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOGK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00259503, en düşük fiyatı ise $ 0,00004126 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOGK son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,37 ve son 7 günde -%19,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dagknight Dog (DOGK) Piyasa Bilgileri

$ 355,50K
$ 355,50K$ 355,50K

--
----

$ 355,50K
$ 355,50K$ 355,50K

2,27B
2,27B 2,27B

2.267.821.956,0
2.267.821.956,0 2.267.821.956,0

Şu anki Dagknight Dog piyasa değeri $ 355,50K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGK arzı 2,27B olup, toplam arzı 2267821956.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 355,50K.

Dagknight Dog (DOGK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Dagknight Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dagknight Dog / USD fiyat değişimi, $ -0,0000236500.
Son 60 gün içerisinde, Dagknight Dog / USD fiyat değişimi, $ -0,0000274743.
Son 90 gün içerisinde, Dagknight Dog / USD fiyat değişimi, $ -0,00008152172183193317.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%8,37
30 Gün$ -0,0000236500-%15,08
60 Gün$ -0,0000274743-%17,52
90 Gün$ -0,00008152172183193317-%34,21

Dagknight Dog (DOGK) Nedir?

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex! Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins! Who is Dogk Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dagknight Dog (DOGK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dagknight Dog Fiyat Tahmini (USD)

Dagknight Dog (DOGK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Dagknight Dog (DOGK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Dagknight Dog için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Dagknight Dog fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DOGK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Dagknight Dog (DOGK) Token Ekonomisi

Dagknight Dog (DOGK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOGK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Dagknight Dog (DOGK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Dagknight Dog (DOGK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DOGK fiyatı, 0,00015676 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DOGK / USD güncel fiyatı nedir?
DOGK / USD güncel fiyatı $ 0,00015676. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Dagknight Dog varlığının piyasa değeri nedir?
DOGK piyasa değeri $ 355,50K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DOGK arzı nedir?
Dolaşımdaki DOGK arzı, 2,27B USD.
DOGK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DOGK, ATH fiyatı olan 0,00259503 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DOGK fiyatı (ATL) nedir?
DOGK, ATL fiyatı olan 0,00004126 USD değerine düştü.
DOGK işlem hacmi nedir?
DOGK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DOGK bu yıl daha da yükselir mi?
DOGK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DOGK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-30 09:22:10 (UTC+8)

Dagknight Dog (DOGK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-29 11:32:51Sektör Haberleri
PYTH 在 24 小時內飆升超過 100%，可能受到升級為「美國經濟數據基礎設施」的推動
08-28 18:39:00Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
08-28 16:50:00Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
08-28 15:25:00Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
08-28 05:13:00Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.