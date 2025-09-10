dAppstore (DAPPX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,25 En Düşük Fiyat $ 0,0000050 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

dAppstore (DAPPX) canlı fiyatı $0,000009. DAPPX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DAPPX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,25, en düşük fiyatı ise $ 0,0000050 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DAPPX son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

dAppstore (DAPPX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,50K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 1.500.000.000,0

Şu anki dAppstore piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DAPPX arzı 0,00 olup, toplam arzı 1500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,50K.