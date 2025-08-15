DarkCrypto Share Fiyatı (SKY)
DarkCrypto Share (SKY), şu anda 0,170116 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,74K USD piyasa değerine sahiptir. SKY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki SKY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SKY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DarkCrypto Share / USD fiyat değişimi, $ -0,0160650019243335.
Son 30 gün içerisinde, DarkCrypto Share / USD fiyat değişimi, $ +0,1419889014.
Son 60 gün içerisinde, DarkCrypto Share / USD fiyat değişimi, $ -0,0827691742.
Son 90 gün içerisinde, DarkCrypto Share / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0160650019243335
|-%8,62
|30 Gün
|$ +0,1419889014
|+%83,47
|60 Gün
|$ -0,0827691742
|-%48,65
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DarkCrypto Share fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,24
-%8,62
+%13,90
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DarkCrypto Shares (SKY) are one of the ways to measure the value of the DarkCrypto Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DARK close to peg. During epoch expansions the protocol mints DARK and distributes it proportionally to all SKY holders who have staked their tokens in the boardroom. SKY holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the DarkCrypto finance ecosystem.
DarkCrypto Share (SKY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SKY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SKY / VND
₫4.476,60254
|1 SKY / AUD
A$0,26027748
|1 SKY / GBP
￡0,12418468
|1 SKY / EUR
€0,1445986
|1 SKY / USD
$0,170116
|1 SKY / MYR
RM0,71618836
|1 SKY / TRY
₺6,9492386
|1 SKY / JPY
¥25,007052
|1 SKY / ARS
ARS$220,9296492
|1 SKY / RUB
₽13,56504984
|1 SKY / INR
₹14,9191732
|1 SKY / IDR
Rp2.743,80606748
|1 SKY / KRW
₩236,60073512
|1 SKY / PHP
₱9,72383056
|1 SKY / EGP
￡E.8,21490164
|1 SKY / BRL
R$0,92032756
|1 SKY / CAD
C$0,23476008
|1 SKY / BDT
৳20,6775998
|1 SKY / NGN
₦260,91371384
|1 SKY / UAH
₴7,059814
|1 SKY / VES
Bs22,795544
|1 SKY / CLP
$164,16194
|1 SKY / PKR
Rs48,1768512
|1 SKY / KZT
₸91,607466
|1 SKY / THB
฿5,51856304
|1 SKY / TWD
NT$5,10688232
|1 SKY / AED
د.إ0,62432572
|1 SKY / CHF
Fr0,1360928
|1 SKY / HKD
HK$1,33370944
|1 SKY / AMD
֏65,20206048
|1 SKY / MAD
.د.م1,531044
|1 SKY / MXN
$3,19647964
|1 SKY / PLN
zł0,6209234
|1 SKY / RON
лв0,73830344
|1 SKY / SEK
kr1,62971128
|1 SKY / BGN
лв0,28409372
|1 SKY / HUF
Ft57,72376112
|1 SKY / CZK
Kč3,57413716
|1 SKY / KWD
د.ك0,05188538
|1 SKY / ILS
₪0,57499208