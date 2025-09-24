DarkMatter (DARK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00279343 $ 0,00279343 $ 0,00279343 24 sa Düşük $ 0,00404028 $ 0,00404028 $ 0,00404028 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00279343$ 0,00279343 $ 0,00279343 24 sa Yüksek $ 0,00404028$ 0,00404028 $ 0,00404028 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,6$ 1,6 $ 1,6 En Düşük Fiyat $ 0,00218768$ 0,00218768 $ 0,00218768 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%17,91 Fiyat Değişimi (7 G) -%99,70 Fiyat Değişimi (7 G) -%99,70

DarkMatter (DARK) canlı fiyatı $0,00331659. DARK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00279343 ve en yüksek $ 0,00404028 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DARK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,6, en düşük fiyatı ise $ 0,00218768 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DARK son bir saatte -%4,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,91 ve son 7 günde -%99,70 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DarkMatter (DARK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,17K$ 33,17K $ 33,17K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki DarkMatter piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DARK arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,17K.