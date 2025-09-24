DarkShield (DKS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,11057 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,80 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,47 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,63

DarkShield (DKS) canlı fiyatı --. DKS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DKS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,11057, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DKS son bir saatte +%0,80 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,47 ve son 7 günde +%0,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DarkShield (DKS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 64,52K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 2.960.503.000,0

Şu anki DarkShield piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DKS arzı 0,00 olup, toplam arzı 2960503000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 64,52K.