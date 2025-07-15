DashFun Coin (DFUN) Nedir?

Dashfun is a Telegram MiniApp-based Web3 Gaming Platform, with future expansion to Line, Kakao, and more. DashFun aims to address these challenges by building a truly playable, sustainable, and profitable Web3 gaming ecosystem. Our goal is to create an AI-powered gaming platform that combines the strengths of both Web2 and Web3, allowing users worldwide to seamlessly engage with decentralized gaming experiences while offering innovative economic models that support both content creators and investors.

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DashFun Coin (DFUN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

DashFun Coin (DFUN) Token Ekonomisi

DashFun Coin (DFUN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DFUN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!