Data Ownership Protocol Logosu

Data Ownership Protocol Fiyatı (DOP)

Listelenmedi

1 DOP / USD Canlı Fiyatı:

$0,00034881
$0,00034881$0,00034881
-%2,901D
mexc
USD
Data Ownership Protocol (DOP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-14 10:30:33 (UTC+8)

Data Ownership Protocol (DOP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02002325
$ 0,02002325$ 0,02002325

$ 0
$ 0$ 0

+%0,47

-%2,97

-%5,25

-%5,25

Data Ownership Protocol (DOP) canlı fiyatı --. DOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02002325, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOP son bir saatte +%0,47 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,97 ve son 7 günde -%5,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Data Ownership Protocol (DOP) Piyasa Bilgileri

$ 4,33M
$ 4,33M$ 4,33M

--
----

$ 8,15M
$ 8,15M$ 8,15M

12,39B
12,39B 12,39B

23.348.285.572,99999
23.348.285.572,99999 23.348.285.572,99999

Şu anki Data Ownership Protocol piyasa değeri $ 4,33M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOP arzı 12,39B olup, toplam arzı 23348285572.99999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,15M.

Data Ownership Protocol (DOP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Data Ownership Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Data Ownership Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Data Ownership Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Data Ownership Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%2,97
30 Gün$ 0+%96,27
60 Gün$ 0+%67,66
90 Gün$ 0--

Data Ownership Protocol (DOP) Nedir?

Flexible transparency for on-chain data and transactions

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Data Ownership Protocol (DOP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Data Ownership Protocol Fiyat Tahmini (USD)

Data Ownership Protocol (DOP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Data Ownership Protocol (DOP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Data Ownership Protocol için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Data Ownership Protocol fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DOP Varlığından Yerel Para Birimlerine

Data Ownership Protocol (DOP) Token Ekonomisi

Data Ownership Protocol (DOP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Data Ownership Protocol (DOP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Data Ownership Protocol (DOP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DOP fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DOP / USD güncel fiyatı nedir?
DOP / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Data Ownership Protocol varlığının piyasa değeri nedir?
DOP piyasa değeri $ 4,33M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DOP arzı nedir?
Dolaşımdaki DOP arzı, 12,39B USD.
DOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DOP, ATH fiyatı olan 0,02002325 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DOP fiyatı (ATL) nedir?
DOP, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DOP işlem hacmi nedir?
DOP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DOP bu yıl daha da yükselir mi?
DOP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DOP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-14 10:30:33 (UTC+8)

