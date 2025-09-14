Data Ownership Protocol (DOP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02002325$ 0,02002325 $ 0,02002325 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,47 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,97 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,25 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,25

Data Ownership Protocol (DOP) canlı fiyatı --. DOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02002325, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOP son bir saatte +%0,47 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,97 ve son 7 günde -%5,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Data Ownership Protocol (DOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,33M$ 4,33M $ 4,33M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,15M$ 8,15M $ 8,15M Dolaşım Arzı 12,39B 12,39B 12,39B Toplam Arz 23.348.285.572,99999 23.348.285.572,99999 23.348.285.572,99999

Şu anki Data Ownership Protocol piyasa değeri $ 4,33M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOP arzı 12,39B olup, toplam arzı 23348285572.99999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,15M.