Datamine (DAM) Nedir?

Datamine Crypto uses smart contracts to redefine DeFi by creating on-chain Supply and Demand equilibrium. FLUX tokens are generated every 15 seconds to be burned by Datamine (DAM) token holders.

Datamine (DAM) Kaynağı Resmi Websitesi

Datamine (DAM) Token Ekonomisi

Datamine (DAM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DAM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!