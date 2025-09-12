Dawn (DAWN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00006501 $ 0,00006501 $ 0,00006501 24 sa Düşük $ 0,00025394 $ 0,00025394 $ 0,00025394 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00006501$ 0,00006501 $ 0,00006501 24 sa Yüksek $ 0,00025394$ 0,00025394 $ 0,00025394 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00025394$ 0,00025394 $ 0,00025394 En Düşük Fiyat $ 0,00006501$ 0,00006501 $ 0,00006501 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%8,77 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%102,81 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Dawn (DAWN) canlı fiyatı $0,00013442. DAWN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006501 ve en yüksek $ 0,00025394 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DAWN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025394, en düşük fiyatı ise $ 0,00006501 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DAWN son bir saatte -%8,77 değişim gösterdi, 24 saatte +%102,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dawn (DAWN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 136,11K$ 136,11K $ 136,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 136,11K$ 136,11K $ 136,11K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dawn piyasa değeri $ 136,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DAWN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 136,11K.