Dawn Fiyatı (DAWN)
-%8,77
+%102,81
--
--
Dawn (DAWN) canlı fiyatı $0,00013442. DAWN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006501 ve en yüksek $ 0,00025394 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DAWN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025394, en düşük fiyatı ise $ 0,00006501 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, DAWN son bir saatte -%8,77 değişim gösterdi, 24 saatte +%102,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Dawn piyasa değeri $ 136,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DAWN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 136,11K.
Gün içerisinde, Dawn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dawn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dawn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dawn / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%102,81
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral. At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them. When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon). Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster. The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users. In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Dawn (DAWN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Dawn (DAWN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Dawn için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Dawn fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Dawn (DAWN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DAWN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-11 22:05:00
|Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
|09-11 17:57:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 Günlük Zirveye Ulaştı, Şu Anda 67'de
|09-11 14:45:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD spot Bitcoin ETF'si 741,5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum ETF'si 171,5 milyon dolar net giriş gördü
|09-11 06:45:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin çekimleri yeniden başladı, son 24 saatte CEX'ten 2.918,57 BTC net çıkış oldu
|09-11 04:54:00
|Sektör Haberleri
SEC Başkanı: Blok Zinciri ve Yapay Zekanın Birleşimi Yeni Bir Refah Getirecek, SEC Mevcut Fırsatları Değerlendirmeye Kararlı
|09-10 13:05:00
|Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.