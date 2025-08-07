DCAI Fiyatı (DCAI)
DCAI (DCAI), şu anda 5,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DCAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DCAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DCAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DCAI / USD fiyat değişimi, $ +0,109479.
Son 30 gün içerisinde, DCAI / USD fiyat değişimi, $ +1,2727720000.
Son 60 gün içerisinde, DCAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DCAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,109479
|+%2,24
|30 Gün
|$ +1,2727720000
|+%25,46
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DCAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,02
+%2,24
-%2,39
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DCAI is a decentralized infrastructure token developed under the Dynachain ecosystem, aimed at powering artificial intelligence (AI) computation, decentralized storage, and incentive models across Web3 infrastructure. The project is designed around the DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) framework, where users contribute real-world hardware resources (e.g., compute and storage devices) and are rewarded with tokens in return. DCAI serves as the core utility token that facilitates this exchange between physical resource contribution and on-chain rewards. Built on the Base blockchain, DCAI combines two participation layers: a smart contract-based staking mechanism and a hardware-based mining/infrastructure reward system. The staking mechanism—called Vanguard Circle—allows users to lock their DCAI tokens in return for yield rewards based on a tiered APY system. The APR dynamically adjusts based on total value locked (TVL) to maintain economic sustainability. On the infrastructure side, users can deploy authorized edge devices to support decentralized AI tasks, distributed storage, and other data-intensive operations. These participants receive DCAI tokens from a designated on-chain pool. Out of the total supply of 100 million tokens, 66% is locked in a smart contract and can only be accessed via hardware participation. There are no presales, private rounds, or team pre-allocations for this portion, ensuring that the tokens enter circulation strictly in line with actual network utility and infrastructure usage. DCAI thus aligns real-world contributions with token issuance in a verifiable, permissionless way.
|1 DCAI / VND
₫131.575
|1 DCAI / AUD
A$7,65
|1 DCAI / GBP
￡3,7
|1 DCAI / EUR
€4,25
|1 DCAI / USD
$5
|1 DCAI / MYR
RM21,1
|1 DCAI / TRY
₺203,3
|1 DCAI / JPY
¥735
|1 DCAI / ARS
ARS$6.657,75
|1 DCAI / RUB
₽400
|1 DCAI / INR
₹438,25
|1 DCAI / IDR
Rp81.967,2
|1 DCAI / KRW
₩6.925,2
|1 DCAI / PHP
₱286,6
|1 DCAI / EGP
￡E.242,2
|1 DCAI / BRL
R$27,3
|1 DCAI / CAD
C$6,85
|1 DCAI / BDT
৳606,1
|1 DCAI / NGN
₦7.621,95
|1 DCAI / UAH
₴207,2
|1 DCAI / VES
Bs640
|1 DCAI / CLP
$4.850
|1 DCAI / PKR
Rs1.414
|1 DCAI / KZT
₸2.676,65
|1 DCAI / THB
฿161,7
|1 DCAI / TWD
NT$149,1
|1 DCAI / AED
د.إ18,35
|1 DCAI / CHF
Fr4
|1 DCAI / HKD
HK$39,2
|1 DCAI / MAD
.د.م45,15
|1 DCAI / MXN
$93,05
|1 DCAI / PLN
zł18,3
|1 DCAI / RON
лв21,75
|1 DCAI / SEK
kr48,05
|1 DCAI / BGN
лв8,35
|1 DCAI / HUF
Ft1.707,05
|1 DCAI / CZK
Kč105,35
|1 DCAI / KWD
د.ك1,525
|1 DCAI / ILS
₪17,1