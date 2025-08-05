Decentralized AI Organization (DAIO) Nedir?

The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Decentralized AI Organization (DAIO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Decentralized AI Organization (DAIO) Token Ekonomisi

Decentralized AI Organization (DAIO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DAIO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!