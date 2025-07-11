DeepSouth AI Fiyatı (SOUTH)
DeepSouth AI (SOUTH), şu anda 0,083005 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SOUTH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, DeepSouth AI / USD fiyat değişimi, $ +0,00169393.
Son 30 gün içerisinde, DeepSouth AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0309907634.
Son 60 gün içerisinde, DeepSouth AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0790554726.
Son 90 gün içerisinde, DeepSouth AI / USD fiyat değişimi, $ -0,9287948844943876.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00169393
|+%2,08
|30 Gün
|$ -0,0309907634
|-%37,33
|60 Gün
|$ -0,0790554726
|-%95,24
|90 Gün
|$ -0,9287948844943876
|-%91,79
En güncel DeepSouth AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,48
+%2,08
-%24,53
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DeepSouth AI is an innovative artificial intelligence (AI) system that combines advanced neuromorphic computing principles with a range of AI functionalities. Purpose: -DeepSouth AI is designed to transform how users interact with computing devices by providing a multifunctional and user-centric AI experience. Functions: -Autonomous AI: Enables users to operate computers and devices through voice and text commands. The AI autonomously interprets and executes instructions, enhancing usability and efficiency. -Visual AI: Utilizes neuromorphic algorithms to analyze and provide real-time, accurate descriptions of images and videos, benefiting various applications, including assisting the visually impaired, enhancing education, and improving security. -Conversational AI: Acts as a conversational partner capable of understanding and responding to a wide array of queries and commands. It offers knowledge, assistance, and customization options. Utility: The project's utility revolves around the $SOUTH token, which is central to accessing DeepSouth AI. Users connect their digital wallets and hold $SOUTH tokens to access the application. A subscription model is planned, allowing users to pay in various cryptocurrencies, which will be converted into $SOUTH tokens. Token buyback and burn programs are funded by subscription revenue. DeepSouth AI aims to revolutionize user-device interaction, making computing more accessible, efficient, and intuitive. The project combines advanced AI technologies and neuromorphic computing principles to offer a versatile and user-friendly AI experience.
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