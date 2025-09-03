Defactor (FACTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01270416 $ 0,01270416 $ 0,01270416 24 sa Düşük $ 0,0131881 $ 0,0131881 $ 0,0131881 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01270416$ 0,01270416 $ 0,01270416 24 sa Yüksek $ 0,0131881$ 0,0131881 $ 0,0131881 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,889581$ 0,889581 $ 0,889581 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,74 Fiyat Değişimi (7 G) -%42,76 Fiyat Değişimi (7 G) -%42,76

Defactor (FACTR) canlı fiyatı $0,01271662. FACTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01270416 ve en yüksek $ 0,0131881 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FACTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,889581, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FACTR son bir saatte -%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,74 ve son 7 günde -%42,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Defactor (FACTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,81M$ 3,81M $ 3,81M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,81M$ 3,81M $ 3,81M Dolaşım Arzı 299,96M 299,96M 299,96M Toplam Arz 300.000.000,0 300.000.000,0 300.000.000,0

Şu anki Defactor piyasa değeri $ 3,81M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FACTR arzı 299,96M olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,81M.