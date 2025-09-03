Defactor Fiyatı (FACTR)
Defactor (FACTR) canlı fiyatı $0,01271662. FACTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01270416 ve en yüksek $ 0,0131881 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FACTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,889581, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, FACTR son bir saatte -%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,74 ve son 7 günde -%42,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Defactor piyasa değeri $ 3,81M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FACTR arzı 299,96M olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,81M.
Gün içerisinde, Defactor / USD fiyat değişimi, $ -0,00035845278949908.
Son 30 gün içerisinde, Defactor / USD fiyat değişimi, $ -0,0046092266.
Son 60 gün içerisinde, Defactor / USD fiyat değişimi, $ -0,0030460323.
Son 90 gün içerisinde, Defactor / USD fiyat değişimi, $ -0,00660224401979486.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00035845278949908
|-%2,74
|30 Gün
|$ -0,0046092266
|-%36,24
|60 Gün
|$ -0,0030460323
|-%23,95
|90 Gün
|$ -0,00660224401979486
|-%34,17
Defactor is expediting the onboarding process for real world assets in DeFi. It is a bridge between decentralised finance and traditional businesses. Real world assets can be turned into NFT’s and the NFT can be used to receive funding from the liquidity available in the crypto space. This is a difficult process for traditional businesses that don’t have the infrastructure or knowledge to understand how to do this. This is how Defactor will be the bridge between DeFi and Traditional Business. Defactor will make this an easy process that is accessible to all.
Defactor (FACTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FACTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-02 19:30:00
|Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-01 20:12:00
|Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
|09-01 17:35:00
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
|09-01 16:14:00
|Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
|09-01 12:12:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
|09-01 09:42:00
|Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
