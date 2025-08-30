DeFi Agents AI (DEFAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000536 $ 0,0000536 $ 0,0000536 24 sa Düşük $ 0,00005416 $ 0,00005416 $ 0,00005416 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000536$ 0,0000536 $ 0,0000536 24 sa Yüksek $ 0,00005416$ 0,00005416 $ 0,00005416 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00738405$ 0,00738405 $ 0,00738405 En Düşük Fiyat $ 0,0000536$ 0,0000536 $ 0,0000536 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,94 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,50 Fiyat Değişimi (7 G) -%35,50

DeFi Agents AI (DEFAI) canlı fiyatı $0,00005365. DEFAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000536 ve en yüksek $ 0,00005416 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEFAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00738405, en düşük fiyatı ise $ 0,0000536 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEFAI son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,94 ve son 7 günde -%35,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DeFi Agents AI (DEFAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,65K$ 53,65K $ 53,65K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki DeFi Agents AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEFAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,65K.