Defi Shopping Stake (DSS) Nedir?

DSS is a Defi-oriented enhancement of the Loyalty program system which each wallet address used for payment will automatically be used for bonus recognition after each order is completed. The customer's rewards points will be recognized with the smart contract and available for Spending at any time.

Defi Shopping Stake (DSS) Kaynağı Resmi Websitesi

Defi Shopping Stake (DSS) Token Ekonomisi

Defi Shopping Stake (DSS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DSS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!