DekBox Fiyatı (DEK)
DekBox (DEK), şu anda 0,00019031 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DEK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DEK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DEK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DekBox / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DekBox / USD fiyat değişimi, $ +0,0000035561.
Son 60 gün içerisinde, DekBox / USD fiyat değişimi, $ -0,0001318163.
Son 90 gün içerisinde, DekBox / USD fiyat değişimi, $ -0,0004415105526149712.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,80
|30 Gün
|$ +0,0000035561
|+%1,87
|60 Gün
|$ -0,0001318163
|-%69,26
|90 Gün
|$ -0,0004415105526149712
|-%69,87
En güncel DekBox fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
+%0,80
-%0,16
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DekBox is a Defi ecological platform for aggregated Revenue jointly created by the global technical community developers who are enthusiastic about DeFi. With the completion of cross-chain deployment of BSC chain and other public chain, DekBox technical team is committed to providing one-stop DeFi financial services such as liquidity mining, swap, cross-chain lending, synthetic asset circulation, NFT auction and cross-chain bridge with leading technology advantages for a wider range of DeFi ecological assets. DekBox takes promoting the decentralization of finance as its own responsibility, and adheres to the realization of inclusive finance, enabling the value added system of DeFi /NFT, and realizing the co-construction of ecological system.
