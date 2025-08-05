DELAY (DELAY) Nedir?

$DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays.

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DELAY (DELAY) Kaynağı Resmi Websitesi

DELAY (DELAY) Token Ekonomisi

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