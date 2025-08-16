DelNorte Club Token (DTVC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,05676$ 0,05676 $ 0,05676 En Düşük Fiyat $ 0,0032013$ 0,0032013 $ 0,0032013 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

DelNorte Club Token (DTVC) canlı fiyatı $0,00359611. DTVC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DTVC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,05676, en düşük fiyatı ise $ 0,0032013 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DTVC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DelNorte Club Token (DTVC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,60M$ 3,60M $ 3,60M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.001,0 1.000.000.001,0 1.000.000.001,0

Şu anki DelNorte Club Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DTVC arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000001.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,60M.