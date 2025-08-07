Delrey Inu Fiyatı (DELREY)
Delrey Inu (DELREY), şu anda 0,067138 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DELREY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DELREY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DELREY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Delrey Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Delrey Inu / USD fiyat değişimi, $ +0,0322466902.
Son 60 gün içerisinde, Delrey Inu / USD fiyat değişimi, $ +0,0359226031.
Son 90 gün içerisinde, Delrey Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0322466902
|+%48,03
|60 Gün
|$ +0,0359226031
|+%53,51
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Delrey Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? DelRey Inu is a fun, community-driven meme token that pays tribute to Maye Musk's beloved dog, DelRey. What makes your project unique? This adorable pup is the best friend of Floki, another beloved dog in the Musk family. DelRey Inu is an exciting token that has captured the hearts of over 350 people in the crypto community. Token has 0 taxes and liquidity is locked for 100 years. History of your project. We had a fair launch on 24th March 2023, and our contract is renounced. What’s next for your project? Exchange Listings in Q2 2023, Delrey Inu NFTs in May 2023. What can your token be used for? Our project is a meme token, and a great way to honour the memory of a cherished pet, and to connect with other animal lovers in the crypto community.
Delrey Inu (DELREY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DELREY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
