Bugünkü Delta Decentralized Fiyatı

Bugünkü Delta Decentralized (DLT) fiyatı $ 0,00494954 olup, son 24 saatte % 73,19 değişim gösterdi. Mevcut DLT / USD dönüşüm oranı DLT başına $ 0,00494954 şeklindedir.

Delta Decentralized, şu anda piyasa değeri açısından $ 197.981 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 40,00M DLT şeklindedir. Son 24 saat içinde DLT, $ 0,00479144 (en düşük) ile $ 0,01865771 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03506585 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00479144 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DLT, son bir saatte +%0,45 ve son 7 günde -%79,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Delta Decentralized (DLT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 197,98K$ 197,98K $ 197,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 197,98K$ 197,98K $ 197,98K Dolaşım Arzı 40,00M 40,00M 40,00M Toplam Arz 40.000.000,0 40.000.000,0 40.000.000,0

