Delta Financial (DELTA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 24 sa Düşük $ 1,23 $ 1,23 $ 1,23 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 24 sa Yüksek $ 1,23$ 1,23 $ 1,23 Tüm Zamanların En Yükseği $ 21,85$ 21,85 $ 21,85 En Düşük Fiyat $ 0,403249$ 0,403249 $ 0,403249 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,57 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,86 Fiyat Değişimi (7 G) +%5,15 Fiyat Değişimi (7 G) +%5,15

Delta Financial (DELTA) canlı fiyatı $1,17. DELTA, son 24 saat içinde en düşük $ 1,16 ve en yüksek $ 1,23 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DELTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 21,85, en düşük fiyatı ise $ 0,403249 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DELTA son bir saatte -%1,57 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,86 ve son 7 günde +%5,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Delta Financial (DELTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,44M$ 51,44M $ 51,44M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 43.887.493,64073276 43.887.493,64073276 43.887.493,64073276

Şu anki Delta Financial piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DELTA arzı 0,00 olup, toplam arzı 43887493.64073276. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,44M.