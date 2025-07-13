DePhyneAI Fiyatı (DPHYAI)
DePhyneAI (DPHYAI), şu anda 0,00009342 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 93,42K USD piyasa değerine sahiptir. DPHYAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DPHYAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DPHYAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DePhyneAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DePhyneAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DePhyneAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DePhyneAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,62
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DePhyneAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,02
+%0,62
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world. 1. Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy. What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports: Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications: Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes: Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
DePhyneAI (DPHYAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DPHYAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DPHYAI / VND
₫2,4583473
|1 DPHYAI / AUD
A$0,0001419984
|1 DPHYAI / GBP
￡0,0000691308
|1 DPHYAI / EUR
€0,000079407
|1 DPHYAI / USD
$0,00009342
|1 DPHYAI / MYR
RM0,000397035
|1 DPHYAI / TRY
₺0,0037517472
|1 DPHYAI / JPY
¥0,01373274
|1 DPHYAI / RUB
₽0,007291431
|1 DPHYAI / INR
₹0,0080173044
|1 DPHYAI / IDR
Rp1,5067739826
|1 DPHYAI / KRW
₩0,1288551402
|1 DPHYAI / PHP
₱0,0052763616
|1 DPHYAI / EGP
￡E.0,0046233558
|1 DPHYAI / BRL
R$0,0005194152
|1 DPHYAI / CAD
C$0,0001270512
|1 DPHYAI / BDT
৳0,0113561352
|1 DPHYAI / NGN
₦0,142843851
|1 DPHYAI / UAH
₴0,0039021534
|1 DPHYAI / VES
Bs0,01064988
|1 DPHYAI / CLP
$0,08930952
|1 DPHYAI / PKR
Rs0,0265695822
|1 DPHYAI / KZT
₸0,0485045982
|1 DPHYAI / THB
฿0,0030305448
|1 DPHYAI / TWD
NT$0,0027316008
|1 DPHYAI / AED
د.إ0,0003428514
|1 DPHYAI / CHF
Fr0,0000738018
|1 DPHYAI / HKD
HK$0,0007324128
|1 DPHYAI / MAD
.د.م0,00084078
|1 DPHYAI / MXN
$0,0017413488
|1 DPHYAI / PLN
zł0,0003400488
|1 DPHYAI / RON
лв0,0004054428
|1 DPHYAI / SEK
kr0,0008930952
|1 DPHYAI / BGN
лв0,0001560114
|1 DPHYAI / HUF
Ft0,0319384296
|1 DPHYAI / CZK
Kč0,0019702278
|1 DPHYAI / KWD
د.ك0,0000284931
|1 DPHYAI / ILS
₪0,0003110886