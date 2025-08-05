DEVAI Fiyatı (0XDEV)
DEVAI (0XDEV), şu anda 0.04122832 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 34.48K USD piyasa değerine sahiptir. 0XDEV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, DEVAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DEVAI / USD fiyat değişimi, $ +0.0158740204.
Son 60 gün içerisinde, DEVAI / USD fiyat değişimi, $ +0.0087373982.
Son 90 gün içerisinde, DEVAI / USD fiyat değişimi, $ +0.01352664654464614.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0158740204
|+38.50%
|60 Gün
|$ +0.0087373982
|+21.19%
|90 Gün
|$ +0.01352664654464614
|+48.83%
En güncel DEVAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AI-Powered Solidity Contract Generation This project presents an innovative solution to the common problem of Solidity contract generation. ABOUT US Shaping The Future With AI In today’s digital age, blockchain technology has emerged as a powerful tool for creating secure and transparent decentralized applications. However, developing smart contracts using Solidity, the most widely used programming language for Ethereum blockchain, can be a complex and time-consuming process, requiring specialized knowledge and expertise. To address this challenge, we have developed an AI bot that writes Solidity contracts, providing a fast, reliable, and cost-effective solution for companies looking to develop blockchain-based applications. Our bot uses advanced machine learning algorithms to generate Solidity code automatically, simplifying the process and reducing the risk of errors. In this way, we aim to democratize access to blockchain technology, enabling companies of all sizes to leverage its benefits and create innovative applications. Holders Benefit Revenue sharing program Holding above 1%+ of total supply in $0xDev token automatically enrolls you to the revenue sharing program, the revenue share program is a weekly pay out to the top holders based on the fees accumulated from deployments. The more deployments through the bot equates to a higher revenue share claim. 02 First to know Holding above 0.5%+ will give you early access to deployments channel where you can receive a notification any time a contract is deployed by DEVAI BOT. The notifications are divided in 3 different phases: a. New deployment b. LP locked/burnt c. Trading enabled (Holding 0.5%+ of total supply means you are eligible for revenue share from the fees accumulated via payment in $0xDEV)
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|1 0XDEV / VND
₫1,084.9232408
|1 0XDEV / AUD
A$0.0634916128
|1 0XDEV / GBP
￡0.03092124
|1 0XDEV / EUR
€0.0354563552
|1 0XDEV / USD
$0.04122832
|1 0XDEV / MYR
RM0.1743957936
|1 0XDEV / TRY
₺1.6755189248
|1 0XDEV / JPY
¥6.06056304
|1 0XDEV / ARS
ARS$56.1690508848
|1 0XDEV / RUB
₽3.2908445024
|1 0XDEV / INR
₹3.6231447616
|1 0XDEV / IDR
Rp675.8739902208
|1 0XDEV / KRW
₩57.1028723328
|1 0XDEV / PHP
₱2.3640318688
|1 0XDEV / EGP
￡E.1.997512104
|1 0XDEV / BRL
R$0.2271680432
|1 0XDEV / CAD
C$0.0564827984
|1 0XDEV / BDT
৳5.0207848096
|1 0XDEV / NGN
₦62.8480387248
|1 0XDEV / UAH
₴1.7200455104
|1 0XDEV / VES
Bs5.19476832
|1 0XDEV / CLP
$39.82655712
|1 0XDEV / PKR
Rs11.6560706304
|1 0XDEV / KZT
₸22.261231384
|1 0XDEV / THB
฿1.3349730016
|1 0XDEV / TWD
NT$1.2319022016
|1 0XDEV / AED
د.إ0.1513079344
|1 0XDEV / CHF
Fr0.032982656
|1 0XDEV / HKD
HK$0.3232300288
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|1 0XDEV / MXN
$0.7788029648
|1 0XDEV / PLN
zł0.1521325008
|1 0XDEV / RON
лв0.1805800416
|1 0XDEV / SEK
kr0.3982655712
|1 0XDEV / BGN
лв0.0696758608
|1 0XDEV / HUF
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|1 0XDEV / CZK
Kč0.8756895168
|1 0XDEV / KWD
د.ك0.0125746376
|1 0XDEV / ILS
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