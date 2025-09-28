Dex Raiden (DXR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,055994$ 0,055994 $ 0,055994 En Düşük Fiyat $ 0,00004542$ 0,00004542 $ 0,00004542 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +%15,41 Fiyat Değişimi (7 G) +%15,41

Dex Raiden (DXR) canlı fiyatı $0,00005368. DXR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DXR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,055994, en düşük fiyatı ise $ 0,00004542 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DXR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%15,41 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dex Raiden (DXR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,68K$ 2,68K $ 2,68K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 50.000.000,0 50.000.000,0 50.000.000,0

Şu anki Dex Raiden piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DXR arzı 0,00 olup, toplam arzı 50000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,68K.