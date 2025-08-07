DexFi Governance Fiyatı (GDEX)
DexFi Governance (GDEX), şu anda 17,92 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GDEX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki GDEX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GDEX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DexFi Governance / USD fiyat değişimi, $ +0,729465.
Son 30 gün içerisinde, DexFi Governance / USD fiyat değişimi, $ +10,3176908800.
Son 60 gün içerisinde, DexFi Governance / USD fiyat değişimi, $ +12,4856524800.
Son 90 gün içerisinde, DexFi Governance / USD fiyat değişimi, $ +5,725028313310778.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,729465
|+%4,24
|30 Gün
|$ +10,3176908800
|+%57,58
|60 Gün
|$ +12,4856524800
|+%69,67
|90 Gün
|$ +5,725028313310778
|+%46,95
En güncel DexFi Governance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,57
+%4,24
-%3,17
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
gDEX is the governance token for the DexFi ecosystem. Holders may stake their tokens to earn real yield revenue from fees associated with our products and services. DexFi offers an ecosystem of financial products designed to empower users and simplify the DeFi experience. Our groundbreaking AiLM (Automated Intelligent Liquidity Manager) powers DeFi’s most sophisticated yield aggregator using cutting-edge generative AI to actively manage v3 liquidity positions. DexFi AI, a division of DexFi, focuses exclusively on developing AI-driven applications that reshape market dynamics. As part of this vision, we are proud to introduce Gia—an AI Omniagent capable of creating limitless DeFAI and RWA applications through simple, conversational interaction.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
DexFi Governance (GDEX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GDEX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GDEX / VND
₫471.564,8
|1 GDEX / AUD
A$27,4176
|1 GDEX / GBP
￡13,2608
|1 GDEX / EUR
€15,232
|1 GDEX / USD
$17,92
|1 GDEX / MYR
RM75,6224
|1 GDEX / TRY
₺728,6272
|1 GDEX / JPY
¥2.634,24
|1 GDEX / ARS
ARS$23.861,376
|1 GDEX / RUB
₽1.433,6
|1 GDEX / INR
₹1.570,688
|1 GDEX / IDR
Rp293.770,4448
|1 GDEX / KRW
₩24.819,9168
|1 GDEX / PHP
₱1.027,1744
|1 GDEX / EGP
￡E.868,0448
|1 GDEX / BRL
R$97,8432
|1 GDEX / CAD
C$24,5504
|1 GDEX / BDT
৳2.172,2624
|1 GDEX / NGN
₦27.317,0688
|1 GDEX / UAH
₴742,6048
|1 GDEX / VES
Bs2.293,76
|1 GDEX / CLP
$17.382,4
|1 GDEX / PKR
Rs5.067,776
|1 GDEX / KZT
₸9.593,1136
|1 GDEX / THB
฿579,5328
|1 GDEX / TWD
NT$534,3744
|1 GDEX / AED
د.إ65,7664
|1 GDEX / CHF
Fr14,336
|1 GDEX / HKD
HK$140,4928
|1 GDEX / MAD
.د.م161,8176
|1 GDEX / MXN
$333,4912
|1 GDEX / PLN
zł65,5872
|1 GDEX / RON
лв77,952
|1 GDEX / SEK
kr172,2112
|1 GDEX / BGN
лв29,9264
|1 GDEX / HUF
Ft6.120,2176
|1 GDEX / CZK
Kč377,9328
|1 GDEX / KWD
د.ك5,4656
|1 GDEX / ILS
₪61,2864