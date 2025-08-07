DFV Fiyatı (DFV)
DFV (DFV), şu anda 0,00009008 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DFV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DFV / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DFV fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DFV / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DFV / USD fiyat değişimi, $ -0,0000077937.
Son 60 gün içerisinde, DFV / USD fiyat değişimi, $ -0,0000205618.
Son 90 gün içerisinde, DFV / USD fiyat değişimi, $ -0,0000096193504974688.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,00
|30 Gün
|$ -0,0000077937
|-%8,65
|60 Gün
|$ -0,0000205618
|-%22,82
|90 Gün
|$ -0,0000096193504974688
|-%9,64
En güncel DFV fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
JOIN A TRUE MOVEMENT DeepFuckingValue, also known as Roaring Kitty, stands as a symbol for retail investors who are fed up with being exploited by major financial players at every turn. This movement represents a collective frustration and a desire for change, where ordinary investors band together to challenge the status quo and reclaim their financial autonomy. By joining this movement, you become part of a significant shift towards financial freedom. It's not just about investing; it's about standing up against the inequities of the financial system and advocating for a fairer, more inclusive market where retail investors have a voice and power. Be part of this revolutionary change and help pave the way for a future where financial opportunities are accessible to all.
DFV (DFV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DFV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|1 DFV / VND
₫2,3704552
|1 DFV / AUD
A$0,0001378224
|1 DFV / GBP
￡0,0000666592
|1 DFV / EUR
€0,000076568
|1 DFV / USD
$0,00009008
|1 DFV / MYR
RM0,0003801376
|1 DFV / TRY
₺0,0036626528
|1 DFV / JPY
¥0,01324176
|1 DFV / ARS
ARS$0,119946024
|1 DFV / RUB
₽0,0072064
|1 DFV / INR
₹0,007895512
|1 DFV / IDR
Rp1,4767210752
|1 DFV / KRW
₩0,1247644032
|1 DFV / PHP
₱0,0051633856
|1 DFV / EGP
￡E.0,0043634752
|1 DFV / BRL
R$0,0004918368
|1 DFV / CAD
C$0,0001234096
|1 DFV / BDT
৳0,0109194976
|1 DFV / NGN
₦0,1373170512
|1 DFV / UAH
₴0,0037329152
|1 DFV / VES
Bs0,01153024
|1 DFV / CLP
$0,0873776
|1 DFV / PKR
Rs0,025474624
|1 DFV / KZT
₸0,0482225264
|1 DFV / THB
฿0,0029131872
|1 DFV / TWD
NT$0,0026861856
|1 DFV / AED
د.إ0,0003305936
|1 DFV / CHF
Fr0,000072064
|1 DFV / HKD
HK$0,0007062272
|1 DFV / MAD
.د.م0,0008134224
|1 DFV / MXN
$0,0016763888
|1 DFV / PLN
zł0,0003296928
|1 DFV / RON
лв0,000391848
|1 DFV / SEK
kr0,0008656688
|1 DFV / BGN
лв0,0001504336
|1 DFV / HUF
Ft0,0307650224
|1 DFV / CZK
Kč0,0018997872
|1 DFV / KWD
د.ك0,0000274744
|1 DFV / ILS
₪0,0003080736