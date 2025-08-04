DGI Game Fiyatı (DGI)
DGI Game (DGI), şu anda 0,00128792 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,23M USD piyasa değerine sahiptir. DGI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DGI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DGI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DGI Game / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DGI Game / USD fiyat değişimi, $ +0,0005950043.
Son 60 gün içerisinde, DGI Game / USD fiyat değişimi, $ +0,0005844304.
Son 90 gün içerisinde, DGI Game / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0005950043
|+%46,20
|60 Gün
|$ +0,0005844304
|+%45,38
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DGI Game fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to DGI (Decentralized Gaming Income Token), a pioneering project in the gaming guild space. Our focus is giving the rewards back to the token holders. Our Guild DGG owns and operates millions of dollars in gaming assets, including a significant stake in the Big Time Game. By staking DGI tokens, our holders can earn passive income monthly from the revenues generated by our gaming guild DGG's portfolio. With Web3 gaming leading the next Bull Run, we proudly own and manage 100% of our game assets in some of the most successful and widely adopted games, offering our community a unique opportunity to earn passive income by being a DGI token holder. The $DGI Token The DGI Token serves as the cornerstone of our ecosystem, providing our community with passive income opportunities through holding, supporting, and staking DGI. With a total supply of 1 billion tokens, 80% are allocated to liquidity, 10% to centralized exchange (CEX) listings, and 10% to future community incentives and airdrops. These tokens are securely stored in a multisig wallet, ensuring transparency and community oversight.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
DGI Game (DGI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DGI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DGI / VND
₫33,8916148
|1 DGI / AUD
A$0,0019833968
|1 DGI / GBP
￡0,00096594
|1 DGI / EUR
€0,0011076112
|1 DGI / USD
$0,00128792
|1 DGI / MYR
RM0,0054479016
|1 DGI / TRY
₺0,0523797064
|1 DGI / JPY
¥0,18932424
|1 DGI / ARS
ARS$1,747514252
|1 DGI / RUB
₽0,102840412
|1 DGI / INR
₹0,1128475504
|1 DGI / IDR
Rp21,1134392448
|1 DGI / KRW
₩1,7788879832
|1 DGI / PHP
₱0,0737591784
|1 DGI / EGP
￡E.0,0623224488
|1 DGI / BRL
R$0,00708356
|1 DGI / CAD
C$0,0017644504
|1 DGI / BDT
৳0,1568428976
|1 DGI / NGN
₦1,9632923688
|1 DGI / UAH
₴0,0537320224
|1 DGI / VES
Bs0,15841416
|1 DGI / CLP
$1,2428428
|1 DGI / PKR
Rs0,3650480448
|1 DGI / KZT
₸0,695412404
|1 DGI / THB
฿0,0416770912
|1 DGI / TWD
NT$0,0383928952
|1 DGI / AED
د.إ0,0047266664
|1 DGI / CHF
Fr0,001030336
|1 DGI / HKD
HK$0,0100972928
|1 DGI / MAD
.د.م0,0116685552
|1 DGI / MXN
$0,024212896
|1 DGI / PLN
zł0,0047395456
|1 DGI / RON
лв0,0056410896
|1 DGI / SEK
kr0,012428428
|1 DGI / BGN
лв0,0021637056
|1 DGI / HUF
Ft0,4430316008
|1 DGI / CZK
Kč0,0273296624
|1 DGI / KWD
د.ك0,0003928156
|1 DGI / ILS
₪0,004378928