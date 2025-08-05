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Dignity Gold Fiyatı (DIGAU)

Listelenmedi

Dignity Gold (DIGAU) Canlı Fiyat Grafiği

$5,56
$5,56$5,56
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dignity Gold (DIGAU) Fiyatı

Dignity Gold (DIGAU), şu anda 5,56 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DIGAU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dignity Gold Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,65
Dignity Gold 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dignity Gold (DIGAU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dignity Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,03591574.
Son 30 gün içerisinde, Dignity Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,0649558120.
Son 60 gün içerisinde, Dignity Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,0267308120.
Son 90 gün içerisinde, Dignity Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,000304449558997.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03591574+%0,65
30 Gün$ +0,0649558120+%1,17
60 Gün$ +0,0267308120+%0,48
90 Gün$ +0,000304449558997+%0,01

Dignity Gold (DIGAU) Fiyat Analizi

En güncel Dignity Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5,51
$ 5,51$ 5,51

$ 5,57
$ 5,57$ 5,57

$ 6,22
$ 6,22$ 6,22

-%0,07

+%0,65

+%1,90

Dignity Gold (DIGAU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Dignity Gold (DIGAU) Nedir?

DIGau is backed by more than US$6 billion of gold reserves in tailings and alluvial placer deposits in Nevada USA and evaluated in verified NI 43-101 reports. As of 26 March 2021, this was represented by 3,442,133 ounces of unmined gold reserves, with extraction commencing since 2024. Dignity is in the process of increasing the asset back by a further 3 million ounces in 2024. The DIGau token offers access into potentially highly profitable mining sectors with implied intrinsic value to provide a safer and more stable investment while offering more diversified value and returns than tokens linked to only one asset

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Dignity Gold (DIGAU) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Dignity Gold (DIGAU) Token Ekonomisi

Dignity Gold (DIGAU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DIGAU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DIGAU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DIGAU / VND
146.311,4
1 DIGAU / AUD
A$8,5624
1 DIGAU / GBP
4,17
1 DIGAU / EUR
4,7816
1 DIGAU / USD
$5,56
1 DIGAU / MYR
RM23,5188
1 DIGAU / TRY
226,0696
1 DIGAU / JPY
¥811,76
1 DIGAU / ARS
ARS$7.544,086
1 DIGAU / RUB
443,41
1 DIGAU / INR
488,6684
1 DIGAU / IDR
Rp91.147,5264
1 DIGAU / KRW
7.690,1472
1 DIGAU / PHP
318,8104
1 DIGAU / EGP
￡E.269,382
1 DIGAU / BRL
R$30,5244
1 DIGAU / CAD
C$7,6172
1 DIGAU / BDT
677,0968
1 DIGAU / NGN
8.462,7092
1 DIGAU / UAH
231,9632
1 DIGAU / VES
Bs700,56
1 DIGAU / CLP
$5.370,96
1 DIGAU / PKR
Rs1.574,1472
1 DIGAU / KZT
3.002,122
1 DIGAU / THB
฿179,588
1 DIGAU / TWD
NT$166,244
1 DIGAU / AED
د.إ20,4052
1 DIGAU / CHF
Fr4,448
1 DIGAU / HKD
HK$43,5904
1 DIGAU / MAD
.د.م50,3736
1 DIGAU / MXN
$104,9728
1 DIGAU / PLN
20,5164
1 DIGAU / RON
лв24,3528
1 DIGAU / SEK
kr53,5984
1 DIGAU / BGN
лв9,3408
1 DIGAU / HUF
Ft1.915,2532
1 DIGAU / CZK
117,9832
1 DIGAU / KWD
د.ك1,6958
1 DIGAU / ILS
18,9596