Dinari MSTR (MSTR.D) Nedir?

The Dinari dShare token for MicroStrategy Inc stock (MSTR.d) is a 1:1 backed token representing shares of MicroStrategy Inc. MSTR.d allows users to gain exposure to MicroStrategy's equity in a tokenized form, leveraging the benefits of blockchain technology. Each MSTR.d token is fully backed by a corresponding share of MicroStrategy Inc stock, securely held in a transparent treasury vault. This tokenized version of MicroStrategy stock offers enhanced transferability, instant settlement, 24/7 trading, and fractional ownership, making it more accessible and liquid for a wider range of investors.

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Dinari MSTR (MSTR.D) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Dinari MSTR (MSTR.D) Token Ekonomisi

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