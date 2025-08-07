Dinari PYPL (PYPL.D) Nedir?

PayPal dShares (PYPL.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world PayPal Holdings, Inc shares

Dinari PYPL (PYPL.D) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Dinari PYPL (PYPL.D) Token Ekonomisi

Dinari PYPL (PYPL.D) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PYPL.D tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!