PYPL.D Hakkında Daha Fazla Bilgi

PYPL.D Fiyat Bilgileri

PYPL.D Whitepaper

PYPL.D Resmi Websitesi

PYPL.D Token Ekonomisi

PYPL.D Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Dinari PYPL Logosu

Dinari PYPL Fiyatı (PYPL.D)

Listelenmedi

Dinari PYPL (PYPL.D) Canlı Fiyat Grafiği

$78,61
$78,61$78,61
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dinari PYPL (PYPL.D) Fiyatı

Dinari PYPL (PYPL.D), şu anda 78,61 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PYPL.D / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dinari PYPL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Dinari PYPL 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PYPL.D / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PYPL.D fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Dinari PYPL (PYPL.D) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dinari PYPL / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Dinari PYPL / USD fiyat değişimi, $ +2,7070768480.
Son 60 gün içerisinde, Dinari PYPL / USD fiyat değişimi, $ +7,0032469850.
Son 90 gün içerisinde, Dinari PYPL / USD fiyat değişimi, $ +11,57666170368479.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ +2,7070768480+%3,44
60 Gün$ +7,0032469850+%8,91
90 Gün$ +11,57666170368479+%17,27

Dinari PYPL (PYPL.D) Fiyat Analizi

En güncel Dinari PYPL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 78,61
$ 78,61$ 78,61

$ 78,61
$ 78,61$ 78,61

$ 93,0
$ 93,0$ 93,0

%0,00

%0,00

%0,00

Dinari PYPL (PYPL.D) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Dinari PYPL (PYPL.D) Nedir?

PayPal dShares (PYPL.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world PayPal Holdings, Inc shares

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dinari PYPL (PYPL.D) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Dinari PYPL (PYPL.D) Token Ekonomisi

Dinari PYPL (PYPL.D) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PYPL.D tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Dinari PYPL (PYPL.D) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PYPL.D Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PYPL.D / VND
2.068.622,15
1 PYPL.D / AUD
A$120,2733
1 PYPL.D / GBP
58,1714
1 PYPL.D / EUR
66,8185
1 PYPL.D / USD
$78,61
1 PYPL.D / MYR
RM331,7342
1 PYPL.D / TRY
3.196,2826
1 PYPL.D / JPY
¥11.555,67
1 PYPL.D / ARS
ARS$104.673,1455
1 PYPL.D / RUB
6.288,8
1 PYPL.D / INR
6.890,1665
1 PYPL.D / IDR
Rp1.288.688,3184
1 PYPL.D / KRW
108.877,9944
1 PYPL.D / PHP
4.505,9252
1 PYPL.D / EGP
￡E.3.807,8684
1 PYPL.D / BRL
R$429,2106
1 PYPL.D / CAD
C$107,6957
1 PYPL.D / BDT
9.529,1042
1 PYPL.D / NGN
119.832,2979
1 PYPL.D / UAH
3.257,5984
1 PYPL.D / VES
Bs10.062,08
1 PYPL.D / CLP
$76.251,7
1 PYPL.D / PKR
Rs22.230,908
1 PYPL.D / KZT
42.082,2913
1 PYPL.D / THB
฿2.542,2474
1 PYPL.D / TWD
NT$2.344,1502
1 PYPL.D / AED
د.إ288,4987
1 PYPL.D / CHF
Fr62,888
1 PYPL.D / HKD
HK$616,3024
1 PYPL.D / MAD
.د.م709,8483
1 PYPL.D / MXN
$1.462,9321
1 PYPL.D / PLN
287,7126
1 PYPL.D / RON
лв341,9535
1 PYPL.D / SEK
kr755,4421
1 PYPL.D / BGN
лв131,2787
1 PYPL.D / HUF
Ft26.847,6733
1 PYPL.D / CZK
1.657,8849
1 PYPL.D / KWD
د.ك23,97605
1 PYPL.D / ILS
268,8462