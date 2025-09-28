Dino Poker (RAWR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 448,45$ 448,45 $ 448,45 En Düşük Fiyat $ 2,26$ 2,26 $ 2,26 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%11,49 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,49

Dino Poker (RAWR) canlı fiyatı $3,48. RAWR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RAWR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 448,45, en düşük fiyatı ise $ 2,26 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RAWR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%11,49 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dino Poker (RAWR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,79K$ 18,79K $ 18,79K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 5.400,0 5.400,0 5.400,0

Şu anki Dino Poker piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RAWR arzı 0,00 olup, toplam arzı 5400.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,79K.