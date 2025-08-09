DISCRD Hakkında Daha Fazla Bilgi

DISCRD Fiyat Bilgileri

DISCRD Resmi Websitesi

DISCRD Token Ekonomisi

DISCRD Fiyat Tahmini

Discord PreStocks Logosu

Discord PreStocks Fiyatı (DISCRD)

Listelenmedi

Discord PreStocks (DISCRD) Canlı Fiyat Grafiği

$10,45
$10,45$10,45
-%7,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Discord PreStocks (DISCRD) Fiyatı

Discord PreStocks (DISCRD), şu anda 10,45 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 39,19K USD piyasa değerine sahiptir. DISCRD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Discord PreStocks Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%7,21
Discord PreStocks 24 saatlik fiyat değişimi
3,70K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DISCRD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DISCRD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Discord PreStocks (DISCRD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Discord PreStocks / USD fiyat değişimi, $ -0,81267038443718.
Son 30 gün içerisinde, Discord PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Discord PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Discord PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,81267038443718-%7,21
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Discord PreStocks (DISCRD) Fiyat Analizi

En güncel Discord PreStocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 10,01
$ 10,01$ 10,01

$ 11,34
$ 11,34$ 11,34

$ 11,34
$ 11,34$ 11,34

-%1,45

-%7,21

--

Discord PreStocks (DISCRD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 39,19K
$ 39,19K$ 39,19K

--
----

3,70K
3,70K 3,70K

Discord PreStocks (DISCRD) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Discord PreStocks (DISCRD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Discord PreStocks (DISCRD) Token Ekonomisi

Discord PreStocks (DISCRD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DISCRD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Discord PreStocks (DISCRD) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

DISCRD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DISCRD / VND
274.991,75
1 DISCRD / AUD
A$15,9885
1 DISCRD / GBP
7,733
1 DISCRD / EUR
8,8825
1 DISCRD / USD
$10,45
1 DISCRD / MYR
RM44,308
1 DISCRD / TRY
425,0015
1 DISCRD / JPY
¥1.536,15
1 DISCRD / ARS
ARS$13.749,901
1 DISCRD / RUB
835,8955
1 DISCRD / INR
916,674
1 DISCRD / IDR
Rp168.548,3635
1 DISCRD / KRW
14.513,796
1 DISCRD / PHP
593,0375
1 DISCRD / EGP
￡E.507,243
1 DISCRD / BRL
R$56,7435
1 DISCRD / CAD
C$14,3165
1 DISCRD / BDT
1.268,63
1 DISCRD / NGN
16.003,0255
1 DISCRD / UAH
431,8985
1 DISCRD / VES
Bs1.337,6
1 DISCRD / CLP
$10.115,6
1 DISCRD / PKR
Rs2.962,784
1 DISCRD / KZT
5.642,4775
1 DISCRD / THB
฿337,744
1 DISCRD / TWD
NT$312,455
1 DISCRD / AED
د.إ38,3515
1 DISCRD / CHF
Fr8,36
1 DISCRD / HKD
HK$81,928
1 DISCRD / MAD
.د.م94,468
1 DISCRD / MXN
$194,161
1 DISCRD / PLN
38,038
1 DISCRD / RON
лв45,4575
1 DISCRD / SEK
kr100,0065
1 DISCRD / BGN
лв17,4515
1 DISCRD / HUF
Ft3.548,2975
1 DISCRD / CZK
219,241
1 DISCRD / KWD
د.ك3,18725
1 DISCRD / ILS
35,8435