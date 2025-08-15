LEASH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Doge Killer Logosu

Doge Killer Fiyatı (LEASH)

Doge Killer (LEASH) Canlı Fiyat Grafiği

-%13,201D
Bugünkü Doge Killer (LEASH) Fiyatı

Doge Killer (LEASH), şu anda 101,25 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,90M USD piyasa değerine sahiptir. LEASH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Doge Killer Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
-%11,98
Doge Killer 24 saatlik fiyat değişimi
107,52K USD
Dolaşımdaki arz

USD Bazında Doge Killer (LEASH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Doge Killer / USD fiyat değişimi, $ -13,7859728400991.
Son 30 gün içerisinde, Doge Killer / USD fiyat değişimi, $ -16,1338230000.
Son 60 gün içerisinde, Doge Killer / USD fiyat değişimi, $ -18,2027452500.
Son 90 gün içerisinde, Doge Killer / USD fiyat değişimi, $ -45,7938788851881.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -13,7859728400991-%11,98
30 Gün$ -16,1338230000-%15,93
60 Gün$ -18,2027452500-%17,97
90 Gün$ -45,7938788851881-%31,14

Doge Killer (LEASH) Fiyat Analizi

En güncel Doge Killer fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

-%1,82

-%11,98

-%33,99

Doge Killer (LEASH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

Doge Killer (LEASH) Nedir?

$LEASH is the second token in the Shiba Inu Ecosystem. It was originally envisioned to be a rebase token tied to the price of DogeCoin. Later, it was decided that Leash would turn off the rebase function (the keys to allow rebase were burnt to ensure this) and continue as a simple ERC-20 Token. Though simple, the fact that LEASH’s tokenomics are the polar opposite of SHIB makes it even more intriguing. SHIB was made to have an enormous supply of (1 quadrillion tokens) with half locked away, whereas the supply of Leash is only 107,647 minted tokens.

Doge Killer (LEASH) Token Ekonomisi

Doge Killer (LEASH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LEASH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Doge Killer (LEASH) Hakkında Diğer Sorular

