DongCoin Logosu

DongCoin Fiyatı (DONG)

Listelenmedi

1 DONG / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%0,601D
USD
DongCoin (DONG) Canlı Fiyat Grafiği
DongCoin (DONG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,08

-%0,61

-%3,44

-%3,44

DongCoin (DONG) canlı fiyatı --. DONG, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DONG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DONG son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,61 ve son 7 günde -%3,44 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DongCoin (DONG) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 45,65K
$ 45,65K$ 45,65K

0,00
0,00 0,00

420.000.000.006.969,0
420.000.000.006.969,0 420.000.000.006.969,0

Şu anki DongCoin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DONG arzı 0,00 olup, toplam arzı 420000000006969.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 45,65K.

DongCoin (DONG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DongCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DongCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DongCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DongCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,61
30 Gün$ 0+%5,22
60 Gün$ 0+%31,83
90 Gün$ 0--

DongCoin (DONG) Nedir?

What is the project about? DongCoin (똥코인) is Korea’s first s***coin (excluding Luna). Koreans love cryptocurrency, but up until now they have only had a small presence in early, on-chain-only coins (lovingly referred to as s***coins). DongCoin was created in order to give on-chain Koreans their own coin to enjoy. What makes your project unique? Korea's first s***coin (excluding Luna) What’s next for your project? No formal roadmap (we do have plans but would rather under-promise and over-deliver) History of your project. What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) DongCoin was created in order to give on-chain Koreans their own coin to enjoy.

DongCoin (DONG) Kaynağı

Resmi Websitesi

DongCoin Fiyat Tahmini (USD)

DongCoin (DONG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DongCoin (DONG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DongCoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DongCoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DONG Varlığından Yerel Para Birimlerine

DongCoin (DONG) Token Ekonomisi

DongCoin (DONG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DONG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DongCoin (DONG) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DongCoin (DONG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DONG fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DONG / USD güncel fiyatı nedir?
DONG / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DongCoin varlığının piyasa değeri nedir?
DONG piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DONG arzı nedir?
Dolaşımdaki DONG arzı, 0,00 USD.
DONG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DONG, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DONG fiyatı (ATL) nedir?
DONG, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DONG işlem hacmi nedir?
DONG için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DONG bu yıl daha da yükselir mi?
DONG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DONG fiyat tahminine göz atın.
